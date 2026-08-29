ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାର୍ ସୋ' ରୁମ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏକ କାର୍ ସୋ' ରୁମ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Berhampur Fire
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାର୍ ସୋ' ରୁମ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 7:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Berhampur Fire ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏକ କାର୍ ସୋ' ରୁମ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସକାଳୁ ସୋ' ରୁମ୍‌ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖବର ପାଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ନିଆଁର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

Berhampur Fire
ସୋ' ରୁମ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)

ଖବର ଅପଜେଟ ଜାରି ରହିଛି....

TAGGED:

BERHAMPUR CAR SHOWROOM FIRE
TOYOTA CAR SHOWROOM FIRE BERHAMPUR
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଟୟଟା କାର ସୋ ରୁମ ନିଆଁ
BERHAMPUR FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.