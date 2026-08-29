ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାର୍ ସୋ' ରୁମ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏକ କାର୍ ସୋ' ରୁମ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାର୍ ସୋ' ରୁମ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)
Published : August 29, 2026 at 7:51 AM IST
Berhampur Fire ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏକ କାର୍ ସୋ' ରୁମ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସକାଳୁ ସୋ' ରୁମ୍ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖବର ପାଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ନିଆଁର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା କାର୍ ସୋ ରୁମ୍ #FireAccident #carshowroomfireaccident #berhampur #ETVBharatOdisha pic.twitter.com/zECzFcynhN— ETVBharat Odisha (@ETVBharatOD) August 29, 2026
ଖବର ଅପଜେଟ ଜାରି ରହିଛି....