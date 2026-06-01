ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ ମାଛ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡି ପାଉଁଶ

ପ୍ରେସ ଛକରେ ଥିବା ମାଛ ଗୋଦାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

Fish godown fire
ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ ମାଛ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 9:21 AM IST

କଟକ: ମାଛ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । କଟକ ପ୍ରେସ ଛକରେ ଥିବା ମାଛ ଗୋଦାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 5 ଟି ଗାଡି ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ 35 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।

4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲାଗିଲାଣି ନିଆଁ

ନିଆଁର ପ୍ରଭାବ ଏତେମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଖବର ଲେଖା ଯିବା ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ଯୋଗୁଁ ପାଖରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଛି । ସେପଟେ ଏହି ମାଛ ଗୋଦାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ।

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ରଙ୍ଗ ଦୋକାନରେ କେମିକାଲ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହୁଛି । ସେହିପରି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନଥିବାରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେଵେ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହେବ ’’।

ମଣ୍ଟୁ ବେହେରାଙ୍କ ମାଛ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ

କଟକ ଲିଙ୍କରୋଡ଼ରେ ମଣ୍ଟୁ ବେହେରାଙ୍କ ମାଛ ଗୋଦାମ ରହିଛି । ଗତକାଲି ରବିବାର ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ସେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ନିଆଁ ଲାଗିବା ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଗୋଦାମ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଲିଭା କାମ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ ଗୋଦାମ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସାମଗ୍ରୀ କି ଟଙ୍କା କାଢିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥିଲା ’’।




ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

