ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 15ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ
ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ-1 ମାର୍କେଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ପାଖାପାଖି 15ଟି ଦୋକାନ ଜଳିଯାଇଛି ।
Published : October 22, 2025 at 4:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ-1 ମାର୍କେଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ପାଖାପାଖି 15ଟି ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଛି । ଦୋକାନୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଜଳିଗଲା 1 ନମ୍ବର ହାଟ:
ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ବର 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଭୟଙ୍କର ଆଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଏହା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 15-20ଟି ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଭଷ୍ମ ଯାଇଛି । ପାଲ ଓ ତମ୍ବୁ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ମାର୍କେଟ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି । ନିଆଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।
ନିଆଁ ଲିଭା ଆରମ୍ଭ:
ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 8ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳର 100ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 6 ମୃତ, ନିଆଁରେ ଫସିଗଲେ ମା'-ଝିଅ
କରାଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ:
ସେପଟେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର