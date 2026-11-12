ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ: ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ୪୦ ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା ଆସବାବପତ୍ର, ଚାରି ଆହତ
ପୋଲିସ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ଵାଡ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 12, 2026 at 6:18 PM IST
Massive explosion in Khallikote, ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଏଥିରେ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଫୁଟ ଦୂରରେ ଆସବାବପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ଵାଡ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାସୁଳା ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅରବିନ୍ଦ ନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସହ ତିନି ଗୋଟି ପରିବାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତଳ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାସୁଳା ଗ୍ରାମର କପିଲ ମହାରଣା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ରାକେଶ ଓ ବିକାଶ ମହାରଣା ରହୁଥିଲେ । ଘରେ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥଲା ।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ସେଇ ଘରେ ଥିବା ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା କପିଳ ମହାରଣା ଓ ପୁଅ ବିକାଶ ମହାରଣା ଗୁରୁତ୍ତର ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରୁତର ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଘରର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯିବା ସହିତ ଗ୍ରିଲ୍ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଅସବାବ ପତ୍ର ଘର ଠାରୁ ୪୦ ଫୁଟ ଦୂରରେ ପଡିଛି । ଘଟଣାପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିଶି, ଛତ୍ରପୁର ଏସଡିପିଓ ଚନ୍ଦନ ଘଡେଇ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଆରଏଫଏସଏଲ୍ ର ଗୋଟେ କେମିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟିମ୍ ଆସୁଛି । ଆଉ ଏହା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ବମ୍ ଡିସପୋଜଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ତାହା ପରେ କହିପାରିବା କେମିତି ହୋଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ? ଆମର ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଇକି ତାପରେ ସେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସ୍ପାର୍କ ପଡ଼ିକି ସେ କିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି- ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗୁହାରି ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି- ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ RDCଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଶାସନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର