ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ପୋରଣ: ଫାଟିଲା ଏକାଧିକ ଟାଙ୍କି, ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମେତ ୩ ଆହତ
କଳିଙ୍ଗନଗର କେ-୪ ଟାଟା ଆରିୟନ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ପୋରଣ । ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି ପ୍ରାୟ ୬ଟି ଟାଙ୍କି ଫାଟିଯାଇଛି। ପଢନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 21, 2026 at 7:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳିଙ୍ଗନଗର କେ-୪ ଟାଟା ଆରିୟନ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନରେ ଶନିବାର ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ପୋରଣ ହୋଇ ଯାଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୦ ବେଳେ ଏକାଧିକ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଯାଇିଛି। ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରାୟ ୬ଟି ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନୀଙ୍କ ନାଁ ବିଭୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ,ହାତ, ଦେହରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣା ପଡିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଘଟଣରୁ ଆନନ୍ଦ ବନ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ ରିଫିଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି।
ଟାଙ୍କିର ଟୁକୁଡା ଲୁହା ପ୍ଲେଟ ଉଡିବାକୁ ଲାଗିଲା
ଆଜି ସକାଳ ୯ଟା ବେଳେ ବିଭୁ ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଟାଙ୍କିରେ ଗ୍ୟାସ ରିଫିଲିଂ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟର ହଠାତ୍ ଟାଙ୍କିଟି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି ଟାଙ୍କି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଭୟଙ୍କର ରୁପ ଧାରଣ କରିଥିଲା । ଟାଙ୍କିର ଟୁକୁଡା ଲୁହା ପ୍ଲେଟ ସବୁ ଉଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୋକାନ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ଜଳିଗଲା ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟି ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ
ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନଟି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏହା ସହ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିର ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଉଡି ଏଗାର କେଭି ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଓ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡି ଥିଲେ । ସେଠାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟି ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ ପୋଡି ଯାଇଥିଲା। ଖବରପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଏନେଇ ତମାଣ୍ଡୋ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମକୁ ଅଘଟଣ ନେଇ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୪୦ ବେଳେ ଖବର ଆସିଥିଲା। ୪ଟି ଦମକଳ ଗାଡି ନିଆଁ ଲିଭାରେ ଲାଗିଥିଲା। ୨୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତମାଣ୍ଡୋ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଭୁବନେଶ୍ୱର(କଳ୍ପନା) ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଟିମ୍ ନିଆଁ ଲିଭାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
