SIR ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ! ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଠିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ କହିଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ
ଜଗତସିଂହପୁରରେ SIR ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : August 9, 2026 at 8:12 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଭାବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ତାଲିକା ନେଇ ଦାବି, ଆପତ୍ତି ଓ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ପୌରାଞ୍ଚଳ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଓହଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଭୋଟର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପୌରପାଳିକାର ୭ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓହଳାର ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଠିକ୍ ୧୮ ବର୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ୧୯ ବର୍ଷ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ବୟସ ସମାନ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଓହଳାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୋଟର ସଂଯୁକ୍ତା ସିଂହ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ‘ରହମନ ଖାନ୍’ ବୋଲି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ୨୦୦୨ ମସିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ‘ରାଜକିଶୋର ସିଂହ’ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଥ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫିସର (BLO) ନିର୍ମଳା ମଞ୍ଜରୀ ରାଉତ ଏହି ତ୍ରୁଟି SIR ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଭୁଲ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତ୍ରୁଟି ସୁଧାର ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ତଥ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଇ ପରେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଅନେକ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏସଆଇଆର୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (EO) ସନ୍ଦୀପ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ୍ ଭାବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଓହଳା ଗାଁର ଭୋଟରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ୍ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଓଝା କହିଛନ୍ତି, "SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉ ନାହିଁ । BLO ସଠିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅଭାବ ହେତୁ ଏହିଭଳି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ SIR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ତୃଟି ନେଇ, 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଗୁଲାମ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ୱାର୍ଡରେ ଏଭଳି କିଛି ଭୁଲ ରହିଥିଲା । ମୁଁ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, BLOମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଘର ଯାଇ କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬.୭୪ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୬୫,୦୨୬ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- SIR-2026: ଚାଲୁ ରହିଛି ଦାବି, ଆପତ୍ତି ଓ ଶୁଣାଣି; ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର