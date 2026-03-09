ମାଲକାନଗିରିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ: ୨ ଗିରଫ
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମନରେଗା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ।
Published : March 9, 2026 at 11:57 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
ମାଲକାନଗିରି: ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ କାୟା ବିସ୍ତାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । "ଅପରେସନ୍ ସାଇବର କବଚ" ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମନରେଗା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ । ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିବା ସହ ଠକାମିରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍, ବହୁତ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପାସ୍ ବୁକ୍ ଜବତ୍ କରିଛି, ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ।
ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ସାଇବର କବଚ ଅଭିଯାନରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକେଇ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି । ଏହି ଠକମାନେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକାଧିକ "ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ" ଖୋଲୁଥିଲେ ।
ଏସମ୍ପର୍କରେ ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ କୁମାର ପାଟିଲ୍ ଏଚ୍ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏହି ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର । ଠକେଇର ଚେର ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ପୋଲିସ ୨ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଥିଲା । ସେମାନେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଆଇନ ବେଟିଂ ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୪ଟି ମୋବାଇଲ, ୨ଟି ଲାପଟପ ଓ ୫ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟର ପାସ୍ ବୁକ ସହ ଚେକ୍ ବୁକ ଜବତ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନରେଗା ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏହି ସାଇବର ଠକ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ, ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁ ଥିଲେ ଏହି ସାଇବର ଠକ । ପରେ ଏହି ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଣଦେଣ କରୁଥିଲେ ଏହି ଠକମାନେ," ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତ ପରେ ୧୩୨ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଜବତ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍ । ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଫ୍ରିଜ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖି ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ।ଏହି ସାଇବର ଠକେଇ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ବିନୋଦ କୁମାର ପାଟିଲ୍ ଏଚ୍ ।
