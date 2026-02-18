ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଠକାମୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ୪ ଗିରଫ, ୪୯ ଚେକବୁକ, ୧୪୭ ଏଟିଏମ ଜବତ
‘ସାଇବର କବଚ’ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜରିଆରେ ପୋଲିସ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ।
Published : February 18, 2026 at 8:16 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 8:38 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଇବର ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି । ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ନେଇଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ୪ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ, ୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ପରିମାଣ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ୧୪୭ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଓ ୪୯ଟି ଚେକ୍ ବୁକ୍ ସହ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛୁ । ‘ସାଇବର କବଚ’ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜରିଆରେ ପୋଲିସ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି । ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ (Mule Accounts) ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଆସୁଥିବା ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାଲେଶ୍ଵର ସାଇବର ପୋଲିସ ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୌତମ କୁମାର ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମାଝୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ସିଂହ ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବେହେରା । ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଚଳନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇ ଠକାମୀ କରାଯାଉଥିଲା । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ୧୪୭ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ୪୯ଟି ଚେକ୍ ବୁକ୍, ୪ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ କାର୍ । ଏହି ଠକମାନଙ୍କ ନାମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସାଇବର ଠକେଇ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଛି ସାଇବର କବଚ, ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ସୁପରଭିଜନରେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଆମର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀ ଓ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର (CSP)। ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଣି କିଛି ପଇସା ଦେବେ କହି ଠକମାନଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି । ସେମିତି ଏହି କେଶରେ ସେମାନେ ବହୁତ କରେଣ୍ଟ ଓ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ । ଏଥିରେ ଆମେ ୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯାହା ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି । ଏହାସହ ୪୯ଟି ଚେକ୍ ବୁକ୍, ୧୪୭ଟି ଏଟିଏମ୍ ଆଉ ୪ଟି ପାସବୁକ ଜବତ କରିଛୁ । ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି- ଯାହା ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଥିବ, ଯାହା ବେଆଇନ ନେଣଦେଣ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ନଥିବ । ସେମାନେ କିଛି କମିଶନ ଦେବେ କହିକି ତାଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିକ୍ରି କରି ଆଣନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା । ଏହିଭଳି ଠକେଇ ପୁରା ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି । ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ।"
