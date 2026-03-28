ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସପିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦାବିକଲା ବିଜେଡି

ଗଞ୍ଜାମରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Massive corruption in Ganjam district home guard exam BJD demands clarification from CM and SP
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସପିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦାବିକଲା ବିଜେଡି (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 9:58 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳରେ ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦାବି କରିଛି ଦଳ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମହାଦୁର୍ନୀତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତୁମ୍ବନାଥ ପଣ୍ଡା ।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସପିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦାବିକଲା ବିଜେଡି (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତୁମ୍ବନାଥ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୨୬ ତାରିଖରେ ଜିଲା ହୋମଗାର୍ଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା ୧୬୫/ଏଚଜିଏସ ହୋମଗାର୍ଡ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ହୋମଗାର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ୧୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ହୋମଗାର୍ଡ ରୂପେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ଏକ ତାଲିକା ଏସପି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମାନ ଚିଠି ନମ୍ବର ଥାଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଫଳାଫଳ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁ ଫଳାଫଳଟି ଠିକ୍ ? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପି ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ସର୍ବୋପରି ଯେହେତୁ ଏସପିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଫଳାଫଳ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେଣୁ ଏସପି ନିଜେ ଏହି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।"

ତୁମ୍ବନାଥ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦ ମାସର ଏ ସରକାରରେ ୨୦ ପରୀକ୍ଷାରେ ମହାବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏସଆଇ ସ୍କାମରେ ମଧ୍ୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଲେ ନାହିଁ । ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ସଂପର୍କିତ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ନଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ନାହିଁ, ବିଜେଡି ଏହି ଘଟଣା ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲାକୁ ନେବ ।"

The Odisha Police authorities at Ganjam have admitted their mistake.
ଗଞ୍ଜାମରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

