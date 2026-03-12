ETV Bharat / state

ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ 55 ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି, କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସମୂହ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana କଟକ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆଜି 55 ଯୋଡ଼ା ଦମ୍ପତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସମୂହ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କନ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସାମୁହିକ କନ୍ୟା ବିବାହର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ସରିବା ପରେ କଟକରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା (ETV Bharat)

ସମୂହ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମୁହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ 55 ଯୋଡ଼ା ବର ଓ ବଧୂଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି କ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ ସାମୁହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରଙ୍କ କନ୍ୟା ବିବାହର ବୋଝ ହାଲକା କରିବା ସହ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ମା' ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ । ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜନ୍ତୁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ଏହା ବାଲ୍ୟବିବାହ ବିରୋଧରେ ଏକ ସଙ୍କଳ୍ପ, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସନ୍ଦେଶ ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଏକ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ । ମା'କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି 55 ଯୋଡିଙ୍କ ବିବାହ କରାଯାଇଛି । ନୂଆଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ମା' ଆଶାର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା (ETV Bharat)
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ବିବାହ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରୁ 45 ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ନଗଦ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିବାହ ଆୟୋଜନ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି । 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ଓ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, "55ଟି ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ 45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ଯେଉଁ NGOମାନେ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା (ETV Bharat)


ସେପଟେ ସାତଜନମର ସାଥି ହୋଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ନବ ଦମ୍ପତି । ସମାଜରେ ଯୌତୁକ ଭଳି ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତା'କୁ ପ୍ରତିହତ କରି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାରେ ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା (ETV Bharat)

