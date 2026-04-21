ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ; 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 237 ବର-କନ୍ୟାଙ୍କର ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସାମୂହିକ ବିବାହୋତ୍ସବ । ମୋଟ 237 ବର-କନ୍ୟା ଯୋଡିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ/ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ/ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : April 21, 2026 at 5:27 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର/ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି/ଖୋର୍ଦ୍ଧା/ଯାଜପୁର : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୁହିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାମୂହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧୧ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଗଜପତିରୁ 17 ବର-କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ୪୯ ଯୋଡି ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୬୦ ଯୋଡି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ହାତକୁ ଦୁଇହାତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ୧୧୧ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ଗଣବିବାହ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲନ୍ଥରା ନିକଟବର୍ତ୍ତି ମାଁ ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ୧୧୧ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ଗଣବିବାହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି କୀର୍ତ୍ତି ୱାସନ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ଼ଃ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ସମାଜର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ।
ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାମୁହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ୧୧ଜଣ ହିନ୍ଦୁ, ୬ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବର ଓ କନ୍ୟା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଓ ଭୋଜିଭାତ ମାଗଣାରେ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ୪୫ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିବାହ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ଗରିବ ପରିବାର ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ ୪୯ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କର ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାମୁହିକ ବିବାହୋତ୍ସବରେ ୪୯ ବର-କନ୍ୟା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓଙ୍କମାନେ ଏହି ଗଣ ବିବାହର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ ବିବାହୋତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା । ପୂରା ପରିବେଶ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଜିଭାତ ଆୟୋଜନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରରାଯାଇଥିଲା ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏକାକାଳୀନ ୬୦ ଯୋଡି ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । କୋରେଇ ବ୍ଲକ ମୂଳାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି ସାମୁହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଓ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକାସାଥିରେ ୬୦ ଯୋଡିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗଣ ବିବାହ। ଏହି ଅବସରରେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିବାହକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ଏହା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ନିବାରଣ କରିବା ସହ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ, ଝିଅମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର/ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି/ଯାଜପୁର
