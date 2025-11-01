ETV Bharat / state

ଅନୁଗୋଳ ପରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମରେ ମାଛ ମଡ଼କ; ସର୍ବସ୍ବାନ୍ତ ଚାଷୀ, କାରଣ ଖୋଜୁଛି ବିଭାଗ

ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ପାଣିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 9:52 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ଜିଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ପରଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମାଛ ମଡ଼କ। ଗତ ୪ଦିନ ହେଲା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଛ ମରି ଭାସୁଛନ୍ତି। ନିଲାମ ନେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯାଆଁଳା ଛାଡିଥିବା ମାଛ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ପାଣିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ପରଙ୍ଗ ଠାରେ ଥିବା ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତ ୪ ଦିନ ହେଲା ହଠାତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଣି କଳା ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲାଗି ରହି ଥିବା ବୃହତ୍ କାରଖାନା ଗୁଡିକରୁ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ତରଳ ରସାୟନ ପାଣିରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଏହାର ଘୋର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ। ଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେଲା ପରଙ୍ଗ ପଂଚାୟତର କିଛି ମହିଳା ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିଲାମ ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମାଛ ଚାଷକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରି ଆସୁଛନ୍ତି।

ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ କିସମର ମାଛ ଯାଆଁଳା ଛାଡିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଛାଡିଥିବା ଯାଆଁଳା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ୩ ଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମାଛ ସବୁ ମରି ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ମାଛ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ମରି ଭାସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଉ ଆଦୌ ମାଛ ନଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡିଛି। ଏବେ ସେମାନେ କରିବେ କଣ, କିଭଳି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯେଉଁ କାରଖାନା ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଖବର ପାଇ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ ପାଣିକୁ ତନ ତନ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ପାଣିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇ ଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଏକ ଟିମ ଯାଇ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଛ ମରିବା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ପାଣିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବହରୁଥିବାରୁ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଣିରେ ଅଧିକ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଓ ପାଣିର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଛି।
ଉଭୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମହିଳା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କର ଜୀବିକା ବୁଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉଛି ତାହା ଆଗକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

