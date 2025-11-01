ଅନୁଗୋଳ ପରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମରେ ମାଛ ମଡ଼କ; ସର୍ବସ୍ବାନ୍ତ ଚାଷୀ, କାରଣ ଖୋଜୁଛି ବିଭାଗ
ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ପାଣିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି।
Published : November 1, 2025 at 9:52 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ଜିଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ପରଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମାଛ ମଡ଼କ। ଗତ ୪ଦିନ ହେଲା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଛ ମରି ଭାସୁଛନ୍ତି। ନିଲାମ ନେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯାଆଁଳା ଛାଡିଥିବା ମାଛ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ପାଣିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ପରଙ୍ଗ ଠାରେ ଥିବା ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତ ୪ ଦିନ ହେଲା ହଠାତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଣି କଳା ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲାଗି ରହି ଥିବା ବୃହତ୍ କାରଖାନା ଗୁଡିକରୁ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ତରଳ ରସାୟନ ପାଣିରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଏହାର ଘୋର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ। ଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେଲା ପରଙ୍ଗ ପଂଚାୟତର କିଛି ମହିଳା ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିଲାମ ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମାଛ ଚାଷକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ କିସମର ମାଛ ଯାଆଁଳା ଛାଡିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଛାଡିଥିବା ଯାଆଁଳା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ୩ ଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମାଛ ସବୁ ମରି ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ମାଛ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ମରି ଭାସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଉ ଆଦୌ ମାଛ ନଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡିଛି। ଏବେ ସେମାନେ କରିବେ କଣ, କିଭଳି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯେଉଁ କାରଖାନା ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମହିଳା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କର ଜୀବିକା ବୁଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉଛି ତାହା ଆଗକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ୪୪ ନୂଆ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସ; ଦଲାଲ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ; ୨୦୬୭ କୋଟି ନିବେଶ, ୫୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର