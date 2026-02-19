ETV Bharat / state

ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ: କହିଲେ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ

ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ । ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିବେ ତେବେ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।

Mass Education Minister Nityanand Gond visited the Matriculation examination center
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିପରି ଲିକ ନ ହେବ, ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଠିକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ ୧ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପିଲା ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିବେ ତେବେ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ । କିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସିସିଟିଭି ଠିକ୍ ଭବେ କାମ କରୁଛି ।

ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା:
ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା । ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ରୁମରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୟୁନିଟ ୧ ସ୍କୁଲରେ ୧୧ଟି ସ୍କୁଲର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ୧୭ଟି ରୁମରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।

ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ । ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି । କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନିୟମିତତା ଖବର ଆସି ନାହିଁ । ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର । କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଉପାନ୍ତ ଅଂଚଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ:
ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧାରେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ଅଂଚଳରେ ପିଲାମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ । ଯଦି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଭଳି ପିଲା ଏହି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ନ କରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।

ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର:
ବାର୍ଷିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ ସରିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୯୭୯ ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୩୨୨ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର, ୩୦୮୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ୫୦ଟି “ଉତ୍ତର ପତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର” କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗ୍ରହଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର


ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

