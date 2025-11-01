ETV Bharat / state

ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ

ଜନ୍ମମାଟିରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ମର ଶରୀର ପହଁଚିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଂଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

Martyred Odia Jawan Laid To Rest At Hometown Jajpur
Martyred Odia Jawan Laid To Rest At Hometown Jajpur (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 9:38 PM IST

ଯାଜପୁର: ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲା ଶହୀହଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର । ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ଶହୀଦଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଜନ୍ମମାଟିରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।

Martyred Odia Jawan Laid To Rest At Hometown Jajpur (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ୩୦ତାରିଖରେ ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅଙ୍କୁରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ ଅପରେସନରେ ଥିବା ବେଳେ ହୃତଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ମୃତ ଯବାନଙ୍କ ବୟସ ୩୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ୧ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି ।

ଶହୀଦ ଯବାନ ଚିତ୍ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତର ରବିନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ । ଗତକାଲି ରାତ୍ରରେ ଶହୀଦ ଚିତ୍ତଙ୍କ ମରଶରୀର ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ମର ଶରୀରକୁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ଶହୀଦ ଚିତ୍ତଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡରା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ପରେ ମର ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ଚିତ୍ତଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ, ଜିଲ୍ଲପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର, ବିଡିଓ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ , ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ରଶ୍ମିରଂଜନ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପହଞ୍ଚି ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ମର ଶରୀର ଗାଁରେ ପହଂଚିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛି । ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବେ l ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେନାହିଁ l ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି l ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କରିବା l ସେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା l"

MARTYRED JAWAN CHITARANJAN DAS
MARTYRED JAWAN CHITARANJAN DAS (ETV Bharat Odisha)


ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଯାଜପୁର ମାଟିର ପିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହୀଦ ଯବାନ l ସେ ଏହି ମାଟି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଖଃଦ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ l ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆମର ପୁରା ସମବେଦନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଅଛି l ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦେଇଛୁ l ମୁଁ ଏଵଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ l"


ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯବାନ ଲଢୁଆ ପୁଅ l ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅନ୍ତି l ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଉ କେହି ଫେରେଇ ପରିବେନାହିଁ l ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ପାହାଡ ପଡିଛି l ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡରା ପଂଚାୟତ ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ l ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ l ସେ ଯେହେତୁ ଏକ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ l ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ହେଇ ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହି ପାରିଲିନାହିଁ l ସେ ଏହି ମାଟିର ପୁଅ ତାକୁ ଆଜି ମାଟି ଝୁରୁଛି l"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

