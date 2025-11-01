ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ
ଜନ୍ମମାଟିରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ମର ଶରୀର ପହଁଚିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଂଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
Published : November 1, 2025 at 9:38 PM IST
ଯାଜପୁର: ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲା ଶହୀହଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର । ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ଶହୀଦଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଜନ୍ମମାଟିରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।
ଗତ ୩୦ତାରିଖରେ ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅଙ୍କୁରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ ଅପରେସନରେ ଥିବା ବେଳେ ହୃତଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ମୃତ ଯବାନଙ୍କ ବୟସ ୩୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ୧ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି ।
ଶହୀଦ ଯବାନ ଚିତ୍ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତର ରବିନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ । ଗତକାଲି ରାତ୍ରରେ ଶହୀଦ ଚିତ୍ତଙ୍କ ମରଶରୀର ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ମର ଶରୀରକୁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ଶହୀଦ ଚିତ୍ତଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡରା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ପରେ ମର ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ଚିତ୍ତଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ, ଜିଲ୍ଲପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର, ବିଡିଓ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ , ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ରଶ୍ମିରଂଜନ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପହଞ୍ଚି ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ମର ଶରୀର ଗାଁରେ ପହଂଚିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛି । ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବେ l ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେନାହିଁ l ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି l ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କରିବା l ସେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା l"
ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଯାଜପୁର ମାଟିର ପିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହୀଦ ଯବାନ l ସେ ଏହି ମାଟି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଖଃଦ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ l ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆମର ପୁରା ସମବେଦନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଅଛି l ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦେଇଛୁ l ମୁଁ ଏଵଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ l"
ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯବାନ ଲଢୁଆ ପୁଅ l ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅନ୍ତି l ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଉ କେହି ଫେରେଇ ପରିବେନାହିଁ l ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ପାହାଡ ପଡିଛି l ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡରା ପଂଚାୟତ ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ l ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ l ସେ ଯେହେତୁ ଏକ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ l ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ହେଇ ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହି ପାରିଲିନାହିଁ l ସେ ଏହି ମାଟିର ପୁଅ ତାକୁ ଆଜି ମାଟି ଝୁରୁଛି l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର