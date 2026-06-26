ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଳିଗଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ; ଆଠ ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ
ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ପଡ଼ା 26 ନମ୍ୱର୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରେ ଥିବା ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆଜି ସକାଳୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : June 26, 2026 at 4:25 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗିଯାଇଛି ନିଆଁ। ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଆଠଟି ଦୋକାନ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ପଡ଼ା 26 ନମ୍ୱର୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରେ ଥିବା ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆଜି ସକାଳୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଥିବା ବେଳେ ଆଠଟି ଦୋକାନ ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ଜଳି ଯାଇଥିବା ଆଠଟି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଏ ଉଡ୍ ଦୋକାନ, ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଓ ଏକ ଇଭି ବାଇକ୍ ଶୋ ରୁମ ରହିଛି ।
ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିିଲା
ସକାଳୁୁ ସକାଳୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ଏମିତି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ନିଆଁର କାରଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଖବର ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତିନୋଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଞ୍ଚିଥିଲେ । ନିଆଁକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆୟତ୍ତ କରା ଯାଇଥିଲା।
ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଦୋକାନୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସେହିପରି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୃହଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାବେଳେ କେମିତି ଅନୁମତି ପାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ପବନ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି "ମୋର ଦୁଇଟି ଦୋକାନ ଏଠି ଥିଲା । ସକାଳୁ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଦୋକାନ ପଛ ପଟେ ଥିବା ଝରକାରୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ମୋ ଦୋକାନରେ ଲାଗି ଥିଲା। ଦୋକାନର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ସହାୟକ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଏଲ୍ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି " ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। ଏହି ସବୁ ଦୋକାନରେ ଜ୍ଵଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁ ନିଆଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଚେତିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର; ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଡିଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ