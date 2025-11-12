25% କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିନା ବୋଟରେ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା, ବନବିଭାଗ କାନ୍ଧରେ ନାଉ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ !
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 25 ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ । ଫଳରେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଲଟିଛି ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ।
ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଓଡିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ସମେତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏୟାର ପୋର୍ଟ ପରି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଭୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ଏବଂ ଅପରାଧୀକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା । ଏବେ ଏହି ଥାନା ଗୁଡିକରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଏବଂ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୋଟ୍ ଅଭାବ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏପରିକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ବନବିଭାଗ କାନ୍ଧରେ ନାଉ ହୋଇ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି । ଏପଟେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଚଳାଉଛୁ ।
ଢିଲା ପଡିଛି ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା-
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସମସ୍ତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ସମେତ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଚେକିଂ । ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ଜଳରାଶି ଉପରେ ରହିଛି ତୀକ୍ଷ୍ନ ନଜର । ସମୁଦ୍ରରେ ପଇନ୍ତରା ମାରୁଛି କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପୋଲିସ । ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନକହିବା ହିଁ ଭଲ । ଧାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର 25 ପ୍ରତିଶତରେ ଚାଲିଛି ପାଟ୍ରୋଲିଂ । 127 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 32 ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର । ଏପରିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟରେ ନାହାଁନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ । ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋଟ । ଏଥିରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଜଳଜଳ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ରହିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା-
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅପରାଧୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭୟ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନୋଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଧାମରା ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ କିଲୋମିଟର ମୁହାଣକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅଧିନରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଭଦ୍ରକକୁ ଜଳପଥରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧିନରେ ଜମ୍ବୁ ଓ ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି।
କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଓ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨୭ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଥାନାରେ ମୋଟ ୩୨ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି । ଯାହାକି ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାର ୨୫% । ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ୭୫% କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବକୁ ନେଇ କିପରି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ କେତେ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଓ କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ?
ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା-
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରକାର-1, ଅଛନ୍ତି-1, ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରକାର-3, ଅଛନ୍ତି-1, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରକାର-3
, ଅଛନ୍ତି-2, ହାବିଲଦାର ଦରକାର-8, ଅଛନ୍ତି-1, କନେଷ୍ଟବଳ ଦରକାର-24, ଅଛନ୍ତି-6 ।
ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା-
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରକାର-1, ଅଛନ୍ତି-1, ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରକାର-3, ଅଛନ୍ତି-1, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରକାର-3, ଅଛନ୍ତି-1, ହାବିଲଦାର ଦରକାର-8, ଅଛନ୍ତି-2, କନେଷ୍ଟବଳ ଦରକାର-24, ଅଛନ୍ତି-5 ।
ଜମ୍ବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା-
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରକାର-1, ଅଛନ୍ତି-1, ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରକାର-3, ଅଛନ୍ତି-1, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରକାର-3, ଅଛନ୍ତି-3, ହାବିଲଦାର ଦରକାର-8, ଅଛନ୍ତି-1, କନେଷ୍ଟବଳ ଦରକାର-34, ଅଛନ୍ତି-5 ।
ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ-
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ମନ୍ଦିର, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ସମେତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମପୀଠ, ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତନଖି କରାଯାଉଛି । ତାଳଚୁଆ ଠାରେ ଯେଉଁ ଘାଟ ରହିଛି ସେଠାରେ ଆସୁଥିବା ଓ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗପତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଆଧାରକାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୋଟରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଓ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ କଡାକଡି ହେଉଛି ଯାହା ଏକ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।"
କମ କର୍ମଚାରୀ, ନାହିଁ ବୋଟ-
ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୋଟ ମଧ୍ୟ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ବନବିଭାଗ କାନ୍ଧରେ ନାଉ ହୋଇ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ତନ୍ତିଆପାଳ, ତାଳଚୁଆ ଓ ଜମ୍ବୁ ମେରାଇନ ଥାନା ଅଛି । ଏହି ଥାନା ଗୁଡିକରେ ୧୨୭ଜଣ ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୩୨ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି । ତିନୋଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ବୋଟ ଅଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପୋଲିସ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଟ ନାହିଁ, ଆଵଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜମ୍ବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଛଡ଼ାଗଲା, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ସେନେଇ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ସାରା ଭାରତରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପକୂଳ ମେଲା ପଡିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଅବାଧ ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସି ନ ପଶିବେ ସେକଥା କହିହେବ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇଦେବା ସହ ପାୱାର ବୋଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଜଗିବା ସହିତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହେବ ।"
ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି-
ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଡ଼ଃ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ କୁହନ୍ତି,"ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେଗୁଡିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ।"
