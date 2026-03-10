ETV Bharat / state

ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ସାଢେ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ: ଦୁଇ ଗିରଫ

ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସଞ୍ଜିତ ଜେନା, କହ୍ନା ଦାସ।

Marijuana worth Rs 7.5 lakh seized during smuggling Two arrested
ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ସାଢେ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 10, 2026 at 6:11 PM IST

1 Min Read
ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ୱର: ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୋବାଇଲ ଟିମ ଓ ବସ୍ତା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଗମ୍ଭାରୀଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ୭୫ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଦୁଇଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ନଗଦ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସଞ୍ଜିତ ଜେନା ଓ କହ୍ନା ଦାସ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗମ୍ଭାରୀଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର । ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୁହାଯାଇଛି ।

ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଓ ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଅବକାରୀ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ବସ୍ତା ଥାନା ଅଧିନ ଗମ୍ଭାରୀଆ ଓ ରୁପ୍ସା ଥାନା ଅଧିନ ହଳଦୀପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲୁ । ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଟକ ରଖିଥିଲୁ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେବାର ସୂଚନା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୭୫ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ଦୁଇଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛୁ।'

ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ , ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲିଆପାଳ, ବସ୍ତା, ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଏହା ପଛରେ ଏକ ରାକେଟ କାମ କରୁଛି । ଏହା ଆମର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବୁ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବୁ। ଇନଫର୍ମର ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥାଉ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ବସ୍ତା ଅବକାରୀ ଟିମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୋବାଇଲ ଟିମ ଜରିଆରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ। '

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

