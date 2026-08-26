ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ୧୦ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ୍: ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଫେରାର ହେଲେ ମାଫିଆ
ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି କାଲିମେଳା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : August 26, 2026 at 7:46 PM IST
MARIJUANA SEIZED FROM MALKANGIRI, ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଚଢ଼ାଉ । ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି କାଲିମେଳା ପୋଲିସ । ମାଲକାନଗିରି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଭିନୋଦ୍ ପାଟିଲ୍ ଏଚ୍. ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମାଲକାନଗିରି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଭିନୋଦ୍ ପାଟିଲ୍ ଏଚ୍. ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାଲିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଏମଭି-୭୩ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାଲିମେଳା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ।
ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପୋଲିସ ୧୦୨୫ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ 'ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା' ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପୋଲିସ ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି । ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରି ଅନେକ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଜାନବାଇ, ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବ, ଜନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାପର ମେଟଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛି ବୋଲି ଏସପି ଭିନୋଦ୍ ପାଟିଲ୍ ଏଚ୍. କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ମାଫିଆ । ହେଲେ ରାତ୍ରୀକାଳିନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା କାଲିମେଳା ପୋଲିସ । ସେହି ଘଟଣାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ମାଡିବସିଲା କାଳିମେଳା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୩.୫ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ଦୁଇ ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି