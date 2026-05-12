ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୩.୫ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ଦୁଇ ଅଟକ
ବିମାନ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ମାରିଜୁଆନା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଲାଣରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 12, 2026 at 12:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିମାନ ଦେଇ ନିୟମିତ ମାରିଜୁଆନା (hydroponic weed) ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାରମ୍ବାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ଘଟଣା ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏକାଧିକ ବାର ଏହି ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଚାଲାଣରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ୧୧ କେଜିର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହେବ। କଷ୍ଟମ୍ସ ଟିମ୍ ସହ ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DRI) ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଭାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ତାଲିମନାଡୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡିଆରଆଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି।
ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା
ଡିଆରଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁର ଯୁବକଦ୍ୱୟ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯୋଗେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ । ସକାଳ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମାରିଜୁଆନା ରହିଥିବା ନେଇ DRI ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁତୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହି ମାରିଜୁଆନାକୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆଣିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରି ନେଟୱର୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜୁଛି DRI ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
