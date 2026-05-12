ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୩.୫ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ଦୁଇ ଅଟକ

ବିମାନ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ମାରିଜୁଆନା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଲାଣରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Marijuana worth over Rs 3.5 crore seized at Bhubaneswar airport two arrested
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୩.୫ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ଦୁଇ ଅଟକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 12:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିମାନ ଦେଇ ନିୟମିତ ମାରିଜୁଆନା (hydroponic weed) ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାରମ୍ବାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ଘଟଣା ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏକାଧିକ ବାର ଏହି ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଚାଲାଣରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ୧୧ କେଜିର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହେବ। କଷ୍ଟମ୍ସ ଟିମ୍ ସହ ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DRI) ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଭାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ତାଲିମନାଡୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡିଆରଆଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି।


ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା

ଡିଆରଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁର ଯୁବକଦ୍ୱୟ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌ରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯୋଗେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ । ସକାଳ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍‌ରେ ମାରିଜୁଆନା ରହିଥିବା ନେଇ DRI ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁତୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ବ୍ୟାଗ୍‌କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହି ମାରିଜୁଆନାକୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆଣିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରି ନେଟୱର୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜୁଛି DRI ।

aMarijuana worth over Rs 3.5 crore seized at Bhubaneswar airport two arrested
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍‌ରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ମାରିଜୁଆନକୁ ଜବତ କଲା ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (Etv Bharat)
Marijuana worth over Rs 3.5 crore seized at Bhubaneswar airport two arrested
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍‌ରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ମାରିଜୁଆନକୁ ଜବତ କଲା ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (Etv Bharat)
ବାରମ୍ବାର ଜବତ ହେଉଛି ମାରିଜୁଆନାଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କେଜି ମରିଜୁଆନା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ତାମିଲନାଡୁର ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏଭଳି ଚାଲାଣ ଧରାପଡିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୪ରେ DRI ଟିମ୍ ୮ କେଜି ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର ୩୦ରେ DRI ଟିମ୍ ୪ କେଜି ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଦେଇ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ DRI ଓ କଷ୍ଟମ୍ସ ଟିମ୍ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର: 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ, ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା


TAGGED:

AIRPORT
BHUBANESWAR AIRPORT
ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର
MARIJUANA SEIZED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.