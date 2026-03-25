ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୩ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ୨ ଅଟକ
ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଆସିଥିବା ୨ ତାମିଲନାଡୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ୫.୫ କେଜି ହାଇଡ୍ରୋଫୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ; ଡିଆରଆଇ ଓ କଷ୍ଟମ୍ସର ମିଳିତ ରେଡ୍ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : March 25, 2026 at 9:38 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୫.୫ କେଜି ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଆରଆଇ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ତାମିଲନାଡୁର ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ତାମିଲନାଡୁର ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ । ସକାଳ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମାରିଜୁଆନା ରହିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁତୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତଲାସୀ କରିଥିଲେ । ତଲାସୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ୫.୫ କେଜି ହାଇଡ୍ରୋଫୋନିକ୍ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହି ମାରିଜୁଆନାକୁ ତାମିଲନାଡୁ କିମ୍ବା କେରଳକୁ ଚାଲାଣ କରିବା ଯୋଜନା ଥିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଉଥିବାରୁ, ଏବେ ଡିଆରଆଇ ଓ କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଜବତ ଘଟଣା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଚୋରା ଚାଲାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଗମନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ DRI ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର