ମାଲକାନଗିରିରେ ଭୁଶୁଡିଲା ମାଓଗଡ: 22 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 2 କୋଟି
ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍ ନିକଟରେ ୨୨ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ । ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ।
Published : December 23, 2025 at 2:41 PM IST
Malkangiri Maoists Surrender ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରିରେ ଭୁଶୁଡୁଛି ମାଓଗଡ । ବନ୍ଧୁକ ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲାଲବାହିନୀ । ଆଜି ହିଂସା ଛାଡି ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ୨୨ ନକ୍ସଲ । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୨ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ସରକାର ୨ କୋଟି ୧୮ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ମାଲକାନଗିରିରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ:
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍ ନିକଟରେ ୨୨ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ୯ଟି ବନ୍ଧୁକ, ୧୪ଟି ଟିଫିନ ବୋମା, ଗୁଳି, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଲିସ୍ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ହିଂସା ପଥ ଛାଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସହ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ।
ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 2 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର:
ତେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ 2 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ 25 ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ।
କିଏ କିଏ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ?
- 1 ଡିଭିଜିନାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର
- 6 ଜଣ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର
- 15 ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର
କୁଖ୍ୟାତ ମାଓନେତା ଡିସିଏମ ଲିଙ୍ଗେର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ:
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡିଶା ବୋର୍ଡ ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦ ଜଣ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓନେତା ଡିସିଏମ ଲିଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ DGP ?
ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପରେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୁନର୍ବାସ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀ ମାନେ ହିଂସା ଛାଡନ୍ତୁ । ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେହି ଯୋଜନାର ଭଲ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି 22 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଡିଭିଜିନାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର, 6 ଜଣ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର, 15 ଜଣ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି । ଗୋଟେ AK-47, ଗୋଟିଏ SLR, 2ଟି ଇନସାସ ରାଇଫଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।’
ଲାଲବାହିନୀଙ୍କୁ କଣ ଅପିଲ୍ କଲେ DGP ?
ପୋଲିସ ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ଏମାନେ ଯେପରି ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।’
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ?
ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ, ଡ଼ିଆଇଜି କନୱର ଵିଶାଲ ସିଂ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏଚ ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି