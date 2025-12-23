ETV Bharat / state

ମାଲକାନଗିରିରେ ଭୁଶୁଡିଲା ମାଓଗଡ: 22 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 2 କୋଟି

ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍ ନିକଟରେ ୨୨ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ । ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ।

Malkangiri Maoists Surrender
ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଲେ 22 ମାଓବାଦୀ (ETV Bharat Odisha)
ETV Bharat Odisha Team

December 23, 2025

Malkangiri Maoists Surrender ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରିରେ ଭୁଶୁଡୁଛି ମାଓଗଡ । ବନ୍ଧୁକ ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲାଲବାହିନୀ । ଆଜି ହିଂସା ଛାଡି ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ୨୨ ନକ୍ସଲ । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୨ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ସରକାର ୨ କୋଟି ୧୮ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଲେ 22 ମାଓବାଦୀ (ETV Bharat Odisha)

ମାଲକାନଗିରିରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ:

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍‌ ନିକଟରେ ୨୨ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ୯ଟି ବନ୍ଧୁକ, ୧୪ଟି ଟିଫିନ ବୋମା, ଗୁଳି, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଲିସ୍ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ହିଂସା ପଥ ଛାଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସହ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ।

ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 2 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର:

ତେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ 2 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ 25 ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ।

ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ (ETV Bharat Odisha)

କିଏ କିଏ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ?

  • 1 ଡିଭିଜିନାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର
  • 6 ଜଣ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର
  • 15 ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର

କୁଖ୍ୟାତ ମାଓନେତା ଡିସିଏମ ଲିଙ୍ଗେର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ:

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡିଶା ବୋର୍ଡ ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦ ଜଣ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓନେତା ଡିସିଏମ ଲିଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ (ETV Bharat Odisha)

ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ DGP ?

ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପରେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୁନର୍ବାସ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀ ମାନେ ହିଂସା ଛାଡନ୍ତୁ । ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେହି ଯୋଜନାର ଭଲ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି 22 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଡିଭିଜିନାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର, 6 ଜଣ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର, 15 ଜଣ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି । ଗୋଟେ AK-47, ଗୋଟିଏ SLR, 2ଟି ଇନସାସ ରାଇଫଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।’

ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ (ETV Bharat Odisha)

ଲାଲବାହିନୀଙ୍କୁ କଣ ଅପିଲ୍‌ କଲେ DGP ?

ପୋଲିସ ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅପିଲ୍‌ କରୁଛୁ ଏମାନେ ଯେପରି ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।’

ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ?

ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ, ଡ଼ିଆଇଜି କନୱର ଵିଶାଲ ସିଂ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏଚ ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

