ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ମାଓ ନେତା ନିଖିଲ ଓ ଇନ୍ଦୁ ; ଜାରି କଲେ ଖୋଲାପତ୍ର
ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ରାନ୍ତି ରାସ୍ତା ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଗଣତାନ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲା ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଟପ ମାଓବାଦୀ ନେତା।
ରାୟଗଡା: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ମାଓ ନେତା ନିଖିଲ ଓ ଇନ୍ଦୁ । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଦେଲେ ଚାରୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ । ଓଡିଶା ସରକାର ଓ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଚାରିଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଟପ ମାଓ ନେତା ନିଖିଲ ଓ ଇନ୍ଦୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ଖୋଲା ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କଲେ ଓଡିଶା ପୁଲିସ ପାଖରେ ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବୁ ବୋଲି ଲିଖିତ ମାଓବାଦୀ ପତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି।
ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ରାଜ୍ୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଖୋଲା ଚିଠିରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନିଖିଲ ଓରଫ୍ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଏବଂ ଇନ୍ଦୁ ଓରଫ୍ ଅଙ୍କିତା, ରଶ୍ମିତା ଲେଙ୍କା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ରାନ୍ତି ରାସ୍ତା ତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଗଣତାନ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଓଡିଶା ସରକାର ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲା ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଟପ ମାଓବାଦୀ ନେତା।
ଦୁଇ ମାଓ ନେତାଙ୍କ ଖୋଲା ଚିଠିରେ କ'ଣ ରହିଛି
ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, 'ଦୁଇ ଦଶକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହି ଦୀର୍ଘ କାଳିନ ଜନଯୁଦ୍ଧ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଦ୍ଧ ଔପନିବେଶିକି, ଅର୍ଦ୍ଧସାମନ୍ତି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ନୂଆ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଚଳାଇ ଆସିଛୁ। ବିଗତ ସାଢେ ତିନି ଦଶକ ହେବ ଆମ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବଡ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭୌଗଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଓ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ରାନ୍ତି ରାସ୍ତା ସଠିକ ନୁହେଁ ଓ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫାଇଦା ହେବା, ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ବଢିବା ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେବା ସହ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି।'
ଚିଠିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ସୂତ୍ରବାଦୀ ବିଚାର ଯୋଗୁଁ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ନୂଆ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ଉଠାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେବି ଆମେ ଦ୍ୱୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ରାସ୍ତା ତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜଳ, ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ, ଇଜ୍ଜତ ଅଧିକାରର ସଂଘର୍ଷକୁ ଚଳାଇ ରଖିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଛୁ ।
ଚିଠିରେ ଦୁଇ ଟପ ମାଓନେତା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଦୁହେଁ ଓଡିଶା ପୁଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବୁ। ଆଉ ବାକି ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାସ୍ତାରେ ଫେରି ଆସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ।'
ରଖିଥିବା ଚାରିଟି ଦାବି -
- ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଆଇନଗତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଶୋଷିତ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ, ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ମହିଳା, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକଙ୍କ ଅଧିକାର ସହ ଜଳ -ଜମି- ଜଙ୍ଗଲ -ଇଜ୍ଜତର ଅଧିକାର ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ । ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ।
- ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ସଶସ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଓ ଜନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ନିୟୋଜିତ କରାନଯାଉ।
- ତୃତୀୟରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଛାଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଆଜାଦ, ସବ୍ୟସାଚି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବହୁବର୍ଷ ହେବ ଜେଲରେ ବନ୍ଦି କରି ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତି ବନାଇଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ।
- ଶେଷ ତଥା ଚତୁର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଳ, ଜମି,ଜଙ୍ଗଲ, ମା, ମାଟି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସାମ୍ବିଧାନିକ, ହକ ଅଧିକାରର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ଦମନ ଚଳାଯାଉଛି । ପରୋକ୍ଷରେ ଏହା ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ ନକରି ସେଠାକାର ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗଳା ଚିପିବା ବଦଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବାକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ ।
ସେମାନେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଦୁହେଁ ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ରାନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଆସିବା ଓ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିବା ବିଚାରକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଲବୀ ଅନେକ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ, ସମର୍ଥକ, ସହକର୍ମୀ ଓ ଉତ୍ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।'
ଚିଠିରେ ପ୍ରେରକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସି. ପି. ଆଇ (ମାଓବାଦୀ)ନିଖିଲ (ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ), ଇନ୍ଦୁ (ଅଙ୍କିତା, ରଶ୍ମିତା ଲେଙ୍କା )ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
