ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଟିତଳୁ ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଟପ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ ।

Published : February 26, 2026 at 7:52 AM IST

Maoist Leader Killed ଗଞ୍ଜାମ/କନ୍ଧମାଳ: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରୁ ମାଟି ତଳୁ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ଟପ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ, ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ଅନ୍ୱେଷ, କେକେବିଏନ୍ ଡିଭିଜନ୍‌ର ଡିଭିସିଏମ୍ କ୍ୟାଡର ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା (ETV Bharat)

କନ୍ଧମାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନ୍ୱେଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ହତ୍ୟା:

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ମାଓ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୱେଷ ଓ ତାର ଗ୍ରୁପ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ମାଓ ସାଙ୍ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଶୁକ୍ରୁ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିବାକୁ ଧମକାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଅନ୍ୱେଷ ଏହାକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜ ଟିମ୍‌ରେ ରହିଥିବା ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ମୃତ ଅନ୍ୱେଷର ଘର ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକୁମ୍ମା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୱେଷ ଉପରେ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିଲା ।

ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା (ETV Bharat)

ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସି କହିଛନ୍ତି, "ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି ଏବଂ ରାଇକିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁର ଗତିବିଧି ରହିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାଓ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ତାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ରହିଛି । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"

ମାଓମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
କନ୍ଧମାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨୭ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ରହିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୩୦ରୁ କମ୍ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଟପ୍ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି । ଯଦି ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାଓମୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା (ETV Bharat)

ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସି କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ନମ୍ୱରରେ ସୂଚିତ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/ କନ୍ଧମାଳ

