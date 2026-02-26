ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଟିତଳୁ ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଟପ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ ।
Published : February 26, 2026 at 7:52 AM IST
Maoist Leader Killed ଗଞ୍ଜାମ/କନ୍ଧମାଳ: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରୁ ମାଟି ତଳୁ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ଟପ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ, ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ଅନ୍ୱେଷ, କେକେବିଏନ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ଡିଭିସିଏମ୍ କ୍ୟାଡର ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
କନ୍ଧମାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାଓନେତା ଅନ୍ୱେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନ୍ୱେଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ହତ୍ୟା:
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ମାଓ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୱେଷ ଓ ତାର ଗ୍ରୁପ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ମାଓ ସାଙ୍ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଶୁକ୍ରୁ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିବାକୁ ଧମକାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଅନ୍ୱେଷ ଏହାକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜ ଟିମ୍ରେ ରହିଥିବା ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ମୃତ ଅନ୍ୱେଷର ଘର ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକୁମ୍ମା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୱେଷ ଉପରେ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିଲା ।
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସି କହିଛନ୍ତି, "ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି ଏବଂ ରାଇକିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁର ଗତିବିଧି ରହିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାଓ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ତାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ରହିଛି । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
ମାଓମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
କନ୍ଧମାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨୭ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ରହିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୩୦ରୁ କମ୍ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଟପ୍ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି । ଯଦି ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାଓମୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସି କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ନମ୍ୱରରେ ସୂଚିତ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/ କନ୍ଧମାଳ