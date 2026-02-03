ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭୁ, ଗରେଲା ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଥିଲେ ସଦସ୍ୟ
ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଉମବ୍ଲେମ ହୋନହାଙ୍ଗ ଓରଫ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । 2024ରୁ ଗରେଲା ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । କୌଣସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିନି ପୋଲିସ ।
Published : February 3, 2026 at 7:20 PM IST
Maoist Surrender ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ଛୋଟନାଗରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଲାମୁଳି ଗ୍ରାମର ଉମବ୍ଲେମ ହୋନହାଙ୍ଗ ଓରଫ ପ୍ରଭୁ (18) । ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ଛୋଟନାଗରା ଡିଭିଜନର ଲୋକାଲ ଗରେଲା ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ସଦସ୍ୟ (ଏଲଜିଏସଏମ) ଥିଲେ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇନାହିଁ ।
ମିଲିସିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ:
ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସରଣ୍ଡା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ହଲାମୁଳି ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ କରି ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ତେଜରାତି ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିିଆଯାଏ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ମିଲିସିିଆ ଭାବେ ମାଓ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେ ବିଶେଷ କରି ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ତେଜରାତି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ସହ ନିୟମିିତ ପୋଲିସ ଅପରେସନ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ ।
2024ରେ ଗରେଲା ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ମିଶିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ:
2024ରେ ମାଓ ସଂଗଠନର ବିର୍ଷା ନାମକ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହଲାମୁଳି ଗାଁକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗରେଲା ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ମାଓ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ବିିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ସରକାରଙ୍କ ଥଇଥାନ ନୀତିରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ମାଓ ଚିିନ୍ତାଧାରା ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରିରୀକ ନିିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଅପରେସନ ହେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ ଏସବୁ...
ସରକାରଙ୍କ ଥଇଥାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ B ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ 65 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ବିବାହ ସହାୟତା ପାଇଁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶୁଳ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାମିଲ ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ନିିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ମାଗଣା ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ 36 ମାସ ଯାଏ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ 19 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା । କିଛିମାସ ତଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡରେ ଗଣସଂଖ୍ୟାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଗତବର୍ଷ ଡିିସେମ୍ବର 23ରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ 22 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପୁଳ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସମେତ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର