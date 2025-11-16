ମାଲକାନଗିରିରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ଗୁମ୍ଫାରୁ ମିଳିଲା ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ
କାଲିମେଳା ଥାନା ଦୁଲାଗୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ର ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବାର ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ।
ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଓ BSFକୁ ମିଳିଛି ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାରୁ ମିଳିଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ। ମାଓ ଇଲାକାରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ ଲୁଟ ବିସ୍ଫୋରକ । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି ପୋଲିସ । ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଅଣ ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଚାଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ ।
ରାଜ୍ୟରେ ମାଓ ଦମନ ଅପରେସନ । ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘନଘନ ଅପରେସନ । ଏହି କ୍ରମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ଅପରେଶନ ବେଳେ ମିଳିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ । ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ଥାନା ଦୁଲାଗୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ର ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବାର ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ସତର୍କତାର ସହ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ।
ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ଜିଲେଟିନ ଷ୍ଟିକ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ ପରି ଅନେକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି।
ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁଦିନ ତଳେ ରଖିଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଯଦିଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଭଳି ଗତିବିଧି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓ ଗତିବିଧି ରହିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଉପକରଣ ସବୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, କିଏ ଯୋଗାଇଥିଲା, କିପରି ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିଲା– ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି l
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ମାଓ ଅପରେଶନ ବେଳେ ବହୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ମାଓ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ DVF ଟିମ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରି ସେଠାରୁ ବହୁ ଘାତକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ l ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦମନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାବଳ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ।
