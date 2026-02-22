ETV Bharat / state

ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ତିନି ମାଓବାଦୀ ମୃତ !

ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ । ଫୁଲବାଣୀ କରଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାବଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଁଳାପଟା ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ।

MAOISTS KILLED IN ENCOUNTER
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 22, 2026 at 7:46 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗତ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଛି । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ତିନି ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।


ମୁଖ୍ୟତଃ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କରଡ଼ା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଅଁଳାପଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଗତିବିଧି ରହିଥିବା ଖବର ପାଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅତିକ୍ରିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଓବାଦୀ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ।

ଅଁଳାପଟା ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି

3 ମାଓବାଦୀ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା

ମାଓ ଗତିବିଧି ସୂଚନା ପାଇ SOG ଟିମ୍‌ର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍

ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଜୋରଦାର କମ୍ୱିଂ ଅପରେସ


ଅନ୍ୟପଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ତିନି ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜୋରଦାର୍ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ‌।


ଗୋଟିଏପଟେ ରାଜ୍ୟର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଟାର୍ଗେଟ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଧ୍ବଂସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ତିନି ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡେର ନିହତ ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।


ଚଳିତ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ 19 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଂଶଧାରା-ଘୁମୁସର-ନାଗାବଳୀ (BGN) ଡିଭିଜନର ମୋଟ 15 ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି- କନ୍ଧମାଳ-ବୌଦ୍ଧ-ନୟାଗଡ଼ (KKBN) ଡିଭିଜନର Party Member (PM) ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବା 4 ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡର ଥିଲେ । ବିଜିଏନ୍ ଡିଭିଜନର 15ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଓ ଦମ୍ପତି ନିଖିଲ୍ ଓ ଅଙ୍କିତା ସାମିଲ ଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା: ଦିନକରେ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନରେ ୧୯ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

