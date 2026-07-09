ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଥିଲେ 3 ଯୁବକ, 22 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର
ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫଳତାର ସହ ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : July 9, 2026 at 8:26 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସି ରହିଥିବା 3 ଯୁବକ । ଦୀର୍ଘ 22 ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ ଅପରେସନ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ 13 ଜଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ୩ ଜଣ ଫସିଥିଲେ ।
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଳଲହଡା ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସି ରହିଥିବା 3 ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି କେନ୍ଦୁଝର, ବଡ଼ବିଲ ଓ ଚମ୍ପୁଆ ଅଂଚଳର 13 ଜଣ ଯୁବକ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ । କିଛି ବାଟ ଯିବାପରେ 6 ଜଣ ତଳକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ଯୁବକ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ।
ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଯୁବକ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥିବା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ ପାଳଲହଡା 112କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଉକ୍ତ 3 ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପାଳଲହଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା ।
ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ ଉପରେ ଏକ ଚଟାଣ ମଝିରେ 25 ଫୁଟ ଖାଇରେ ଫସି ରହିଥିଲେ 3 ଯୁବକ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପାଳଲହଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନିଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ସାତ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିନା ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଟ୍ରେକିଂ କରିବା କେତେ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶୁଣିଲେନି ସରକାର; ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 4KM ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ