ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବାହାରିଲା ମଲା ଝିଟିପିଟି; 33 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ, 6 ଗୁରୁତର
ଭୋଜନ ପରେ ପିଲାମାନେ ବାନ୍ତି, ପେଟବ୍ୟଥା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : July 28, 2026 at 1:57 PM IST
ନିମାପଡା (ପୁରୀ): ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଧରଣର ଅବହେଳା । ଖାଦ୍ୟରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ୩୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଗୋଡ଼ିପୁଟ ମାଟିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥିତ ଅରାଗଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । 6 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆସି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳଛୁଟି ସମୟରେ ନିୟମିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପିଲାମାନେ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ପିଲାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଏକ ମଲା ଝିଟିପିଟି ବାହାରିଥିଲା । ଏହାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ । ସାର ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ କହିଥିଲେ । ପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଆସିଥିଲୁ । ତା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ମଲା ଝିଟିପିଟି ପଡିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା । ମେଡିକାଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "33 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଡମିଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ।"
ଗ୍ରାମବାସୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ-
ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ମୃତ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ୩୩ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ ।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଏଭଳି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ଅଣ୍ଡାର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼: ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପରଷୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା