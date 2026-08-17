ETV Bharat / state

ଅଧାରେ ରହିଗଲା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି; ପୃଥକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ 3 ଜୀବନ

ସ୍କୁଟି ପଛରେ ବସିଥିଲେ ମୃତକ କାଉଡ଼ିଆ । ଗାମୁଛା କାନି ଟ୍ରକରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ଟାଣି ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର/ଅଜିତ୍ ସିଂ

ROAD ACCIDENTS NEWS
ପୃଥକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ 3 ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ/କଳାହାଣ୍ଡି: ପୃଥକ ପୃଥକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଛି 3ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ । ଗତକାଲି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 3ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏନଏଚ-୫୫ର ଢେଙ୍କାନାଳ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଡ଼ା ନିକଟରେ ସ୍କୁଟି ଉପରେ ଟ୍ରକ ଚଢିଯିବା ପରେ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏନଏଚ-୫୩ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଦୁଇ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାଇଡ୍ରା ଧକ୍କାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ।

ଚ୍ରକ ଚକା ତଳେ ଗଲା କାଉଡିଆଙ୍କ ଜୀବନ-

ଏନଏଚ-୫୫ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଆପଡା ନିକଟରେ ସ୍କୁଟି ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରକ ଚଢି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମୃତ କାଉଡ଼ିଆ ଜଣଙ୍କ ଅନୁଗୋଳ ଥାନା ଧୁକୁଟା ଗ୍ରାମର ୨୫ବର୍ଷୀୟ ବିକାଶ ଭୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବିକାଶଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ୪ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟିରେ କପିଲାଶ ବାବା ଚଦ୍ର ଶେଖର ଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର କମଗରା ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠାଇଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର ତେନୁଳିଆପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ୧୬ ଚକିଆ ଟ୍ରକ ସ୍କୁଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାବେଳେ ସ୍କୁଟି ପଛରେ ବସିଥିବା ବିକାଶଙ୍କ ଗାମୁଛା କାନି ଉକ୍ତ ଟ୍ରକରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ଟାଣି ହୋଇ ସ୍କୁଟି ସହିତ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ ପଛ ଚକା ଚଢି ଯାଇଥିଲା ।


ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏନଏଚ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତେବେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ସାମନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଦୁଇ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା-

୫୫ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିବୁଳାପଶି ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରେ ଦୁଇ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଁଦିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲୁରିଆ ଗ୍ରାମର ବିପିନି ବେହେରା । ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତର ମାନେ ମହାବିରୋଡ ଅଂଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି l

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିପିନିଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୫ ଜଣ କାର୍‌ରେ ପୁରୀରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଦେଇ ତାଳଚେର ଫେରୁଥଲେ । ଶିବୁଳାପଶି ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରେ କାର୍‌ଟି ରଙ୍ଗ୍‌ ରୁଟରେ ଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିପରିତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍‌ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ କାର୍‌ଟି ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେଥିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବିପିନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କାର ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ହାଇଡ୍ରା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଗଲା ଜୀବନ-

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିପଲପଦର ନିକଟରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୨୬ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ମଦନପୁର-ରାମପୁର ଅଭିମୁଖେ OD-08-Z-6116 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହାଇଡ୍ରା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପିପଲପଦର ଗ୍ରାମର ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ମକର ନାଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ହାଇଡ୍ରା ତଳେ ଚାପି ଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ୨୬ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଖବର ପାଇ ନର୍ଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପିପଲପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇଡ୍ରା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ନେଇ ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନର୍ଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ରାଜ ମାଝୀ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଟ୍ରକକୁ ପଛ ପଟୁ ପିଟିଲା ସରକାରୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ! 2 ମୃତ, 12 ଆହତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ/କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

KALAHANDI ROAD MISHAP
DHENKANAL ROAD ACCIDENT NEWS
KANWARIYA DEVOTEE DIED IN ACCIDENT
ODISHA ROAD ACCIDENTS
ROAD ACCIDENTS NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.