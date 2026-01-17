ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ମୋବାଇଲ କଟକଣା
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧ ପରେ ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାର୍କିଂ ଫି'କୁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କଟକଣା ଉଭୟ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ମୋହର ମାରିଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆସିବା ପରେ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅହେତୁକ ପାର୍କିଂ ଫି'କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡୁ ସମାଲୋଚନା ଓ ବିରୋଧ ପରେ ପାର୍କିଂ ଫି'କୁ କମାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେବାୟତ ପିଲାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିର୍ଲା ସହ ହୋଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ହୋଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ କଟକଣା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କଟକଣା ଉଭୟ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ । କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଖୁଲମଖୁଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଯଦି ଖୁଲମଖୁଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପାଇଁ ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ସହ ହେବ ଏମଓୟୁ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ସୋସାଇଟି ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପାଇଁ ବିର୍ଲା ସହ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ସହ ଏନେଇ ଏମଓୟୁ ହେବ । ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପାଇଁ ମାଟିତୋଟାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଆସିବା ପରେ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୧୧ ପୃଷ୍ଠାର ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ କେବଳ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ରହିବେ । ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ନୀତି ବହୁଳ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଡିଜିଟାଇେଜେସନ ହେବ । ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଦିନ, ତିଥି, ଲଗ୍ନ ଓ ବାର ଦେଖି ସ୍ଥିରିକୃତ କରାଯିବ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ ।"
ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାର୍କିଂ ଫି' କମିଲା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚାରିଟି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଦିନକୁ ୫ ଶହ ଟଙ୍କା ପାର୍କିଂ ଫି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଏଣିକି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କିଂ କଲେ ଆଉ ୫ ଶହ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍କିଂ ଫି ଭଳି ୨୪୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏହି ନୂତନ ପାର୍କିଂ ଫି ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ରତ୍ନପଲଙ୍କ
ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସେବାୟତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ଶୁଭବେଳା ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ୍ନପଲଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର
ଖୁବଶୀଘ୍ର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ । କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ନିଲାମ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ଏସଓପି ଆଧାରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଫି' ଦଶ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଓ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଃଶୁଳ୍କ ରହିବ ।
ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟର ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାମ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରିବ ।
