ଛେଳିଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା ! ମଲା ଛେଳିଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ହାଜର ହେଲେ ମାଲିକ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବି

ଛେଳିଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କଲା ଦୁର୍ବୁତ୍ତ । ଭେଣ୍ଡି କିଆରୀରେ ପଶି ଫସଲ ଖାଇବାରୁ ମାରିଦେଲା 11 ଛେଳି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

many goats allegedly poisoned to death
ବ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଥାନାରେ ପ୍ରମାଣ ସାଜିଲା ମୃତଦେହ ! (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 6:05 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 6:14 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ବୁହା ହେବା ପରେ ଆଜି ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭେଣ୍ଡି କିଆରୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୋଲ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ସହ ବିଷ ମିଶାଇ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ୧୧ ଗୋଟି ଗୃହପାଳିତ ଛେଳିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଛେଳି ଗୁଡିକର ମୃତଦେହକୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ମୃତ ଛେଳି ମାଲିକ । ଏପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ।

ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ?

ଏକକାଳୀନ ୧୧ଟି ଛେଳି ମରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜନୈକା ମହିଳା ରୋଜାଲିନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁର ବାବାଜୀ ଜେନା ଛେଳି ଗୁଡିକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ । ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମି କଡରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଠୋଲାରେ ପାଣିରେ ବିଷ ମିଶାଇ ରଖିଥିଲେ । ଛେଳିମାନେ ନାଳକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନଥିବାରୁ ବାବାଜୀ ରଖିଥିବା ବିଷ ମିଶା ପାଣିକୁ ପିଇ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାହା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରୁ ଧାର କରଜ କରି ଟଙ୍କା ଆଣି ଚାରୋଟି ଛେଳି ପାଳନ କରିଥିଲି ଆଉ ବିଷ ପିଇବା ପରେ ଦୁଇଟି ଛେଳି ମରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛେଳିର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ମୋର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦରକାର ।"

ମଲା ଛେଳିକୁ ଧରି ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରାଙ୍ଗ ଗାଁର ମହିଳା ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛେଳି ପାଳନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ଛେଳି ପାଳନ କରିଥିବା ତଥା ବିଷକ୍ରିୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ମହିଳା ଜାନକୀ ଜେନା କୁହନ୍ତି, "ମହିଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ମୁଁ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ଛେଳି କିଣିଥିଲି । ନାଳ ବନ୍ଧ କଡରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଛେଳିକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ତାର ୬ ମାସର ଛୁଆ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡାଦୌଡ଼ି କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଷ ପକାଇ ଓ ମୁଢି ଦେଇ ରଖିଥିବା ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଛେଳି ଛୁଆ ଗୁଡିକ ତାକୁ ପିଇ ମରି ପଡିଛନ୍ତି । ମୋର ଦୁଇଟି ଛେଳି ମରିବା ସହ ଆଉ ଦୁଇଟି ଛେଳି ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଋଣ ସୁଝିନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଛେଳି ବିକ୍ରି ପଇସାରେ ଋଣ ସୁଝିଥାନ୍ତି । ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ, ପୋଲିସକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଲା ଛେଳି ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ । ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିଥିବା ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ବିଷ ପାଣି ରଖିଥିଲା ।"


ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୃଥକ ଭାବେ ଚାରୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ସମାନ ଧରଣର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଓ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇଛୁ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶେଷରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଗାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପ୍ରଶାସନ; ନ୍ୟାୟିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୧୯,୪୦୨ ଟଙ୍କା


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

