'22 କର୍ପୋରେଟର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବେ'- ଦେବାଶିଷ: 'ବିଜେପିର ପଲିଟିକାଲ ଟସଲରେ ଟ୍ରାପ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ'- ଲେନିନ

'22 କର୍ପୋରେଟର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବେ'- ଦେବାଶିଷ: 'ବିଜେପିର ପଲିଟିକାଲ ଟସଲରେ ଟ୍ରାପ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ'- ଲେନିନ
ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ବର୍ଷିଲେ ଦେବାଶିଷ । କହିଲେ, ବିଜୁ ନବୀନ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଟେକିଦେଲେ ଭୈରବ ଏବଂ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ ଓ ମିନତୀ ସିଂହ ।
Published : May 28, 2026 at 8:26 PM IST
DEBASHIS ATTACK PANDIAN AFTER JOINING BJP, କଟକ : ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଵିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆଜି କଟକ ସ୍ଥିତ ରାଜାବଗିଚା ଘରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ସେ ଭୈରବ ମୋତେ ନବୀନ ନିବାସ ପୁରେଇ ଦେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଛାଡିଲି, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ଏନଡିଏ ରୁ ମୋ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ଏନଡିଏ କୁ ଫେରିଗଲି।
"ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ମାନିଥିଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଙ୍କୁ ମତେ ଦେଖା କରେଇଦେଲେ ନାହିଁ । ୱକଫ ବିଲ୍ ଘଟଣା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି ପାଣ୍ଡିୟାନ ବିରୋଧରେ ବିଷେଦଗାର କଲି । ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ସନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ହେଲେ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ । ବିଜୁ ନବୀନ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଟେକିଦେଲେ ଭୈରବ ଏବଂ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ, ସେ ଦଳର ନେତା ହେଲେ । ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଦଳରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ।
22 କର୍ପୋରେଟର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବେ- ଦେବାଶିଷ
"ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ମିଛ କହିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଟେକିଦେଲେ । ସେଠି ମୁଁ ଆଉ କିଭଳି ରହିବି । ବିଜେଡି ଦଳର ମା ବାପା ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଜେଡି ବା ପାଣ୍ଡୁ ଜନତା ଦଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମୋ ଭଳି ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଦଳରେ । ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆଗକୁ ଲଢ଼େଇ ସିଧା ବିଜେଡି ସହ ହେଵ । ସେହିପରି ବିଜେଡିର 22 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ।
ଦେଶରେ ଧିରେ ଧିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଲୋପ ପାଉଛି, ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପି ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଅଵସ୍ଥା ଯାହା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଅବସ୍ଥା ତାହା ହେବ । ତେବେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିବା ବେଳେ କିଛି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ନଗର ସଭାପତି ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳକୁ ନେଇ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି । ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଖୁବଶିଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଵୁ ।"
ଏନେଇ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ସୁବାସ ସିଂହ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦେବାଶିଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୁରେଇ ରଖୁଥିଲେ । ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲେ । ଦେବାଶିଷ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡିର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ । କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ନିଜର ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ ରଖିଛି ।"
ବିଜେପିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଲିଟିକାଲ ଟସଲରେ ଟ୍ରାପ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ- ଲେନିନ
ଦେବାଶିଷ ଆଣିଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ରଖିଛି ବିଜେଡି । ଦଳ ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଲୋଭନ କରେଇବା ଓ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ପରି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି । ସେହି ପ୍ରସେସରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ନେତା ଆମ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଭଲ ସମୟରେ ଥିଲା, ୨୪ ବର୍ଷ ସେ ଦଳରେ ଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ । ବିଜେଡିରେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ । ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜେଡି ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ମିଳୁ ନାହିଁ । ଏବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଦଳ ଛାଡିକି ଗଲେ ।"
"ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଖୁସି ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଫେରିଛି । ଭଲ ହେଲା ସେ ଦଳ ଛାଡିକି ଗଲେ । ଗୃହ ବିଭାଗର ବ୍ୟାକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ନହେଲେ, କଟକରେ ଦଳ ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବ କଥା ନକହି ବଡ଼ ମିଛ କଥାଟି ଦେବାଶିଷ କହୁଛନ୍ତି । ବିଜେପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଲିଟିକାଲ ଟସଲ ଚାଲିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବନାମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେପି ନ୍ୟୁନ କରୁଛି । ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ବୁଝି ନପାରି ଟ୍ରାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିଜେପିରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କର ଆଉ କାମ ରହିବ ନାହିଁ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବଞ୍ଚିଯିବ । ବିଜେଡିର ମା ବାପା କେହି ନାହିଁ କହିବା ସହ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ । ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଦେବାଶିଷଙ୍କର ପରିପକ୍ଵତା ନାହିଁ" ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଲେନିନ ।
"ଟ୍ରଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ପଚାରିକି ନବୀନ ବାବୁ କରିଥାନ୍ତେ କି ? ନବୀନ ବାବୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ 5 ଥର ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଯଦି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥିଲେ ତାହାଲେ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଡାକି ନଥିଲେ । ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ କେତେ ବାଟ ଯାଇ ପାରିବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ । ଏତେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛି, ତା ହାଲେ ଗତକାଲି କାହିଁକି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କେହି ନଥିଲେ," ବଲି କହି ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ କଡ଼ା ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଲେନିନ ।
