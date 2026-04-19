ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ; 10 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଗତକାଲି ବ୍ୟାସନଗର ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

ATTEMPTED MURDER OF TAHSILDAR
ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 19, 2026 at 10:50 PM IST

ଯାଜପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା । ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଜମି ମାଲିକ ସମେତ 10 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କୋରେଇ ଥାନା ପୋଲିସ । 7 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ 2 ଜେସିବି ମେସିନ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗତକାଲି ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ମାଟି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର । ଏବେ ସେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରୋଡ ଏସଡିପିଓ ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର ।

ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ- ହିଦାୟତୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ (ବନ୍ଥୁ)– ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର, ମାଜିତ ଆହମତ ଖାନ୍ (ରାଜା) ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର, କିର୍ତ୍ତନ ଜେନା– ଡ୍ରାଇଭର, ମାନିର ମହମ୍ମଦ– ଡ୍ରାଇଭର, ଶେଖ ଚନ୍ଦା– ଜମି ମାଲିକ (ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ), ପିଙ୍କୁ ପେନ୍ଥେଇ– JCB ଡ୍ରାଇଭର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା– JCB ଡ୍ରାଇଭର, ଶେଖ ସାହିଲ୍– ସୁପରଭାଇଜର, ମିତୁ ପରିଆଡା– ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର, ଶେଖ ନାୟତ୍– ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ କୋରେଇ ଥାନା ତୁଳତୀ ସର୍କଲ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ଇତିଶ୍ରୀ ସେନାପତିଙ୍କ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ । ତଦନୁଯାୟୀ ଗତ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11.30ରେ ସେ ତହସିଲଦାର ବ୍ୟାସନଗରଙ୍କ ସହିତ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଫଜଲପୁର ମୌଜାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ମିନା ବଜାର ନିକଟରେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର–459ରେ 2ଟି JCB ମେସିନ୍ ଓ 7ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଅବୈଧ ମାଟି ଖନନ ଓ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।


ତାହାପରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଟି ଖନନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ JCB ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତୀବ୍ର ଗତିରେ ତାଙ୍କ ଦିଗକୁ ମାଡି ଆସିଥିଲା । ବ୍ୟାସନଗର ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଯିବା ଫଳରେ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଓ ସେହି ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାପି ଦେଇ ପଳାଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ତହସିଲଦାର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀର ଅଂଶରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କୋରେଇ CHCକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

ଆଜି କୋରେଇ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗିରଫକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ l ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥିଲା l ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

