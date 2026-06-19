ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ-ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, 16 ଗିରଫ
ପୁଣି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ କାଣ୍ଡ । ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : June 19, 2026 at 10:11 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ମନରୁ ନଲିଭୁଣୁ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡହିଂସା ଓ ବର୍ବରତା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ଯର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ନିର୍ଯ୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ପୀଡିତାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ ମାରିଥିଲେ ଉତ୍ଯକ୍ତ ଲୋକେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବଡ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ୧୬ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ କି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବର୍ଷିଆ ଫେଲୋଶିପ୍ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ପିଲା ଚୋର ଭାବି ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଭିଜିଟ୍ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।
କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଗକୁ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
ଦିଲ୍ଲୀର ଆଜାଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସୁମନ ଝାପ ଓ ଗୁଜରାଟର ସୁରତର ଅର୍ପିତ ସୂତାରିଆ ଦୁହେଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି ଠାରୁ କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ । ସଡ଼କ ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଇନ୍ତାଲିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକାଇ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡିତା । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଫେଲୋଶିପ୍ର ଅଂଶ ଭାବେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଭିଜିଟ୍ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ । ସମୟ ବିତିବା ସହ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ମାଡ଼ମାରି ଥିଲେ ବୋଲି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡିତା ।
ପୀଡିତା, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇନଥିଲେ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଫେଲୋଶିପ୍ର ଅଂଶ ଭାବେ ଗାଁ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରାଜ ପ୍ରସାଦ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଆହତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଇନଜୀବୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଜବକୁ ନେଇ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ 16 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ମାଡ ମାରିବା ଆଇନ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।"
ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଫିଟିଲା ଗୁମର; ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ IPS ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର, "ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ": ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା