Ground Report: 25ଦିନ ଧରି ପାଣି ଘେରରେ ଜୀବନ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ 10ହଜାର ଲୋକ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା
ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଫେଲ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 11, 2026 at 7:55 PM IST
ପୁରୀ: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମରେ ସାମିଲ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତିନି ଫୁଟର ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶାସନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମ ବାସିନ୍ଦା ।
ଉତ୍କଟ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା-
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରୁ ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି । ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରିବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳ ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସାପ, ଜୋକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ମଇଳା ପାଣିରେ ଯାତାୟତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡରେ ପାଣି ବାଜି ଚର୍ମରୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବା ନେବା ଆଣିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ।
ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ-
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାକୁ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ପାଣି ଘେରରେ ୧୦ ହଜାର ଅଧିବାସୀ-
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ସିପସରୁବାଲି, ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଧ, ଗୋପିନାଥପୁର, ଭାରତୀ ପୁର, ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗର, ସୁଜାତା ନଗର, ପତିତପାବନ ନଗର, ମାଟି ତୋଟା, ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର, ଗୋପାଳପୁର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୋଖରୀ, ନୀଳଚକ୍ର ନଗର, ପାର୍ବତୀ ପୁର, ବଳିଆପଣ୍ଡା, ବ୍ଲକ୍ କଲୋନୀ, ତାଳବଣିଆ ଧୋବାଖାଲ ବସ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ନିକଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀ, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଗଳି ଓ ଗୋପାଳ ନଗର ଆଦି ସିହି ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ୧୫ଟି ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳର ୧୦ ହଜାର ଅଧିବାସୀ ଦୀର୍ଘ ୨୫ ଦିନ ହେବ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ନହେବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ-
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ୩୧ ନମ୍ୱର ୱାର୍ଡ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନଗର ବାସିନ୍ଦା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ମତରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ନହେବା । ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ଜଳ ଜମି ରହିଛି । ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ସରକାର ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ମାନ୍ୟତା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି । ମହାନଗର ନିଗମର କୌଣସି ସୁଫଳ ଆମକୁ ମିଳୁନି ।
"ଆମେ ଭୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛାଡୁନୁ । କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଆଣିବା କରିହେଉନି । ରଥ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଜଳ ମଗ୍ନ ରହିଛି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ ଅନେକ ଥର ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ।
ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି-
ଆଉ ଜଣେ ସହରବାସୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ଏଠାରେ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି । ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି । ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ଜଳ ଜମି ରହୁଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଘରକୁ ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ । ପୁରୀ ସହରରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ।
ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ଦାବି-
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ସଦର ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାଜ କିଶୋର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ କରି ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଆମ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ । ତେବେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି । ଏହାର ସୁଫଳ ଆମକୁ ମିଳୁନି । ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଲୋକ ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।
ସେପଟେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ମନଇଛା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରେନେଜ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇ ନୂତନ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି । ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ରହିଛି, ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଘର କେତେ ଖାଲ ରହିଛି ସେ ସବୁଠୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ । ନହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ।"
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲେ ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ । ତେବେ ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ମିଳି ସାରିଥିବା ବେଳେ କେବେ ସହରର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ସେନେଇ ପୁରୀବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି, ପଡିନି ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ