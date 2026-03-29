ଗୃହିଣୀରୁ ସଫଳ ମହିଳା ମାଛ ଚାଷୀ ସୁଜାତା ଭୂୟାଁ, ମନ କି ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ପ୍ରଶଂସା

2022ରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା । ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ମାଛ । ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ । ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

ସମ୍ବଲପୁରର ସଫଳ ମହିଳା ମାଛ ଚାଷୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 29, 2026 at 3:13 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: 2022 ମସିହା କଥା...ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହ ହୀରାକୁଦ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଦିପଡାର ସୁଜାତା ଭୂୟାଁ । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ କେଜ୍‌ କଲଚର(ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଚାଷ) ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା । ସେ ଦିନର ପଞ୍ଜୁରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ଇଚ୍ଛା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆସିଛି । ଆଜି(ରବିବାର) ମନ କି ବାତ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏହି ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ମନ କି ବାତରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ‘ମନ କି ବାତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଦିପଡାର LIC କଲୋନୀର ସଫଳ ମହିଳା ମାଛ ଚାଷୀ ସୁଜାତା ଭୂୟାଁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି l ସୁଜାତା ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କେଜ କଲଚର ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଡେଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ସୁଜାତା ଭୂୟାଁ

ସୁଜାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ସୁଜାତା ଭୂୟାଁଙ୍କୁ 36 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି । ସ୍ବାମୀ ସିକନ୍ଦର ଭୂୟାଁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସୁଜାତା 2007ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ l ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ l ତେବେ 2022 ମସିହାରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଜ କଲଚର ଫାର୍ମି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ l ଏହା ପରଠୁ ସେ ଏହି ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ l

ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷରେ ସଫଳ ସୁଜାତା:

ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସୁଜାତା ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ଯ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ଚାଷ ବାବଦରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ l ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେ 6 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାର୍ଷିକ 6 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି l

ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ମାଛ:

ମାଛ ଚାଷ କରି ସୁଜାତା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ମାଛ ପଠାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ଷକୁ 25 ରୁ 30 ଟନ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମାଛ ପଠାଉଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ସୁଜାତା:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ନାଁ ନେଇ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।’ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲୋନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ମିଳି ଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l

ମାଛ ଚାଷ କରିବାର ଉପାୟ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦିନେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି l ସେଠାରେ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଦେଖି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି l ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ନେଇ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଟେଲାପିଆ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି l’ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ବହୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା l ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍‌ଠାକ ହୋଇ ଚାଲିଥିବା ସୁଜାତା ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି l

ସଫଳ ଚାଷ ପଛରେ ମିଳିଛି ପରିବାରର ସମର୍ଥନ:


ସୁଜାତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସିକନ୍ଦର ଭୂୟାଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ସରଞ୍ଜାମ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ l ତେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାଛ ଚାଷ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

