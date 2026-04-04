ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମନମୋହନ ଏବଂ ଦିଲୀପ

ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 5:23 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଦିଲୀପ ରାୟ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ l ସେ କହିଛନ୍ତି,
ଦିଲୀପ ରାୟ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ l ମାତ୍ର ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ l ଏପରିକି ରାଜ୍ୟସଭା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖାଲିଥିବା 4ଟି ଆସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦିଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଥିଲେ । ସେହିପରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ପରାଜୟ ସ୍ବିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

କିଏ କେତେ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ?

  • ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୨୯୪୧ ଭୋଟ୍ (ବିଜୟ)
  • ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୨୯୪୧ ଭୋଟ୍ (ବିଜୟ)
  • ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୩୧୦୦ ଭୋଟ୍ (ବିଜୟ)
  • ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୩୪୧୮ ଭୋଟ୍ (ବିଜୟ)
  • ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୨୩୦୦ ଭୋଟ୍ (ପରାଜୟ)

ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟ (first preference vote)-

  • ମନେମାହନ ସାମଲ ୩୫ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍
  • ସୁଜିତ କୁମାର ୩୫ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍
  • ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ୩୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍
  • ଦିଲୀପ ରାୟ ଓ ଦେତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା ୨୩ ଖଣ୍ଡ କରି ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ

ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ମନେମାହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ଦ୍ବିତୀୟ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ୍ ସହାୟତାରେ ଜିତିଥିଲେ ଦିଲୀପ ରାୟ ।

ନିର୍ବାଚନରେ ଦିନ ତମାମ ଲାଗିରହିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଛକାପଞ୍ଝା । କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟ ବାଜି ମାରିଥିଲେ । ମତଦାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଠ ଜଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦିଲୀପଙ୍କ ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର 3ଟି ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଲୀପଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ।

ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଏମ୍ ସମେତ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ଆସନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

