ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋକ; ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ? ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ଅବହେଳା !
କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋକ ବାହାରିବା ଅଭିଯୋଗ । ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ୍ ସିଂ
Published : November 21, 2026 at 5:31 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନ । ଖାଦ୍ୟରୁ ପୋକ ବାହାରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଗାବଳୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣବତ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଅଭଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୂଳପତି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି । ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନାଗାବଳୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରସା ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ପୋକ ବାହାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଖୋଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଆରିୟା ନାୟକ ଆଣିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ନେଇ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ । ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଓ ପରସା ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମାନ, ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି । ଏଥିସହ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡିଛି ବୋଲି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ମା ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଆରିୟା ନାୟକ କୁହନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମକୁ ଫଟୋ ପଠାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସା ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ପୋକ ବାହାରୁଛି । ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ପରିମଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର । କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନାହିଁ ।
"ଆମ ପାଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାଟ୍ ଓ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମେସ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମେସ୍ ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଉ । ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବ । ଖାଦ୍ୟରେ ପୋକ ବାହାରିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସମାଧାନ କରାଯାଉ," ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ।
ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୂଳପତି ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ । ବାହାରୁ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏମ୍.ଏମ୍.ୟୁ. ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆମର କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବେ ବୋଲି । ଘଟଣାଟି ଠିକ୍ କ’ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖାଯାଏ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା: ଖାଦ୍ୟରେ ଝିଟିପିଟି ବାହାରିବାକୁ ନେଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି