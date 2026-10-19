ମାଣିକାଗୋଡ଼ା ଦଶହରା: ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଏକତାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଅପରାଜିତା ହୋମରେ କର୍ତ୍ତା ସାଜନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଦଳ ବେହେରା
ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ମାଣିକାଗୋଡ଼ାର ଗୌରବ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 19, 2026 at 10:24 PM IST
ଖୋରଧା: ଧର୍ମ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଏକ । ପରମ୍ପରା ଅଲଗା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାଇଚାରାର ଡୋରିରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା । ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବର ଏପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ମାଣିକାଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ । ଏଠାକାର ଦଶହରା ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଭାଇଚାରା ଓ ମାନବିକତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ।
ମାଣିକାଗୋଡ଼ାରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ଚାରିଦିନ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପର୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତା ହୋମରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦଳବେହେରା କର୍ତ୍ତା ସାଜି କୁଶବଟୁ ଧାରଣ କରି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ ସମ୍ମୁଖ ମଣ୍ଡପରେ ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଖଡଗ, କୋଠକରଣଙ୍କ ଲେଖନୀ ଓ ତାଳପତ୍ର, ମହିଷମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବିରାଟ କଟୁରୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ଗ୍ରାମର କନକଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ।
ଦଶହରା ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଟୁଆରରେ ମାଣିକଭୂୟାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଜୟା ଦଶମୀ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ମାଳିସାହି, ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ଓ କଳାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ରିଛକିରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଅପରାଜିତା ହୋମ ।
ଅପରାଜିତା ହୋମ ମାଣିକାଗୋଡ଼ା ଦଶହରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ । ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହ ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରା ସାଜନ୍ତି କର୍ତ୍ତା । ପୂଜକ କୁଶବଟୁ ପିନ୍ଧାଇବା ପରେ ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରା ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଘୃତାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ମାଣିକାଗୋଡ଼ାର ଦଶହରାର ଆଉ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମାଣିକଭୂୟାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଶଣି ପଟୁଆରରେ ମା ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ଫଳ ଓ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ପରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏକାଠି ବସି ସେବନ କରନ୍ତି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରି ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାଇଚାରାର ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ।
ଆଜିର ସମାଜରେ ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ଭେଦଭାବର କଥା ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ମାଣିକାଗୋଡ଼ାର ଦଶହରା ଏକତା, ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ସହାବସ୍ଥାନର ଅନନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି । ଏଠାରେ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି । ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ମାଣିକାଗୋଡ଼ାର ଏହି ନିଆରା ଦଶହରା ପରମ୍ପରା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମଣିଷକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଭାଇଚାରା ।
ପୂଜକ ଅଭିଳାଷ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି । ଦଶହରାରେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ କରାଯାଏ । ବିଶେଷକରି ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ଅପରାଜିତା ହୋମରେ ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରା କର୍ତ୍ତା ସାଜି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରା ଶେଖ ଅନିଶୁର ରେହମାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅପରାଜିତା ହୋମରେ ଦଳବେହେରା ସାଜି ବସିବି । ଇଏ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯାହା ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ସମାଜକୁ । ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେସ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରୁ ।"
ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଶେଖ ଇମ୍ରାନ ନୱାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଗାଁର ଏ ପର୍ବ ବିଶ୍ୱ ବିଖ୍ୟାତ । ଆମ ଗାଁରେ ଜାତି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ବେସ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରୁ । ଆମ ଗ୍ରାମରେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମସଜିଦ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଛି । ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପା ଏ ଗ୍ରାମପ୍ରତି ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଶରତ କୁମାର ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପର୍ବରେ ମୁସଲମାନ ସାଜନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କୋଲକାତା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ ପରେ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଡିଜିପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା