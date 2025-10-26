ହେନ୍ତାଳ ଆଗରେ ହାର୍ ମାନୁଛି ବାତ୍ୟା ! ଉପକୂଳର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ 184 ବର୍ଗକିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେନ୍ତାଳ ବଣ । ଗତ ବାତ୍ୟା ‘ଦାନା’ରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ହେନ୍ତାଳ ବଣ ।
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Kendrapara Mangrove Forest କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ହେନ୍ତାଳ ବଣ । ପ୍ରକୃତି କୋପ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ ମାନେ ମଣିଷ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ବା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ । ଯେଉଁଠି ହାର୍ ମାନେ ବାତ୍ୟା । ହେନ୍ତାଳ ବଣର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ଗତି ବଦଳାଇ ଦିଏ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ବା ଢାଲ ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇଛି ହେନ୍ତାଳ ବଣ । ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଗତବର୍ଷ ଦାନା ବାତ୍ୟାକୁ ନିଆଯାଇପାରେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ ସାଜିଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ବାତ୍ୟା ଓ ଓଡ଼ିଶା:
ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ଛାତିରେ ପଶେ ଛନକା । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଲଗାତାର ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ବାତ୍ୟାର ପଦଧ୍ବନି । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ମାଡି ଆସୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହେ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀର ବା ଢାଲ ପରି ଛିଡା ହୋଇଛି ହେନ୍ତାଳ ବଣ । ଏହା କେବଳ ମଣିଷର ଜନବସତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ହେନ୍ତାଳ ବଣରେ ମାଡ ହେଲେ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦିଏ ବାତ୍ୟା ।
ହେନ୍ତାଳ ବଣ:
ହେନ୍ତାଳ ଏକ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ । ଯାହାର ଚେର ବହୁତ ଲମ୍ବା । ଲୋକେ ଏହାକୁ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କହୁଥିବା ବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ Mangrove ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ନଈର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀ(ମୁହାଣ)ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାତ୍ୟା ଓ ସୁନାମୀ ଭଳି ବଡ଼ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବା ପ୍ରାଚୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଲୋକେ ।
ବାତ୍ୟାକୁ କରିଥିଲା ଶକ୍ତିହୀନ !
ହେନ୍ତାଳବଣ କଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାବାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା(ଆଶଙ୍କା)ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ବାତ୍ୟା ଟଳିଲେ ହେନ୍ତାଳବଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ । ହେନ୍ତାଳବଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୀର । ଗତବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜନଗରରେ ଅନୁଭୂତ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନଥିଲା । ହେନ୍ତାଳ ବଣ କାରଣରୁ ବାତ୍ୟା ଶକ୍ତିହୀନ ଓ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଯଦିଓ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହାବେଳିଖଟି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପରେ ତାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲା । ଦାନା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେନ୍ତାଳବଣ କାରଣରୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ କ୍ଷିତିଶ ରୋଶନ ସିଂହ ।
କେତେ କିମି ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି ହେନ୍ତାଳ ବଣ ?
ପୂର୍ବତଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ବିସ୍ତୃତ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରାୟତଃ ୪୦-୫୦ କିମି ବ୍ୟାପି ତତ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଲଗ୍ନ ୨୫-୩୦ କିମି ହେନ୍ତାଳ ବଣ ମଣିଷ ତଥା ଜନବସତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି । ଏଥିସହ ଭିତରକନିକାକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ 672 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ 184 ବର୍ଗକିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି ।
ପ୍ରାଚୀର ଭାବେ ଛିଡା ହୋଇଛି ହେନ୍ତାଳ ବଣ:
ସମୁଦ୍ର ଓ ଭୂ-ଭାଗକୁ ଛୁଇଁଥିବା ଉପକୂଳ ଜୋନର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା,ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ସହିତ ସୁନାମୀ ଭୟ ସବୁବେଳେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ୧୯୭୧, ୧୯୯୯ ଭଳି ମହାବାତ୍ୟାର ଅସରନ୍ତି କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ବାତ୍ୟା ‘ଦାନା’ ଭିତରକନିକା ଛାତି ଉପରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ହେନ୍ତାଳବଣକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଥିଲା । ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ପରିବେଶବିତ୍ ।
ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲର ଅବଦାନ:
ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗତ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପରିବେଶବିତ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପତି କୁହନ୍ତି, ‘ଗତ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଯାଇଛି କେବଳ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ଭିତରୁ ଭିତରକନିକା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଥିଲା । ହେନ୍ତାଳ ଗଛର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଏହାର ଚେର ବା Root System କାରଣରୁ ବଡ଼ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହାର କ୍ଷତି କରିପାରେନା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଜନବସତି ଥାଏ ତାହା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ‘ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ ମ୍ୟାନଗ୍ରୁଭସ’ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ।
ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା:
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ପରିବେଶବିତ କ୍ଷିତିଶ ରୋଶନ ସିଂହ କୁହନ୍ତି, ‘ହେନ୍ତାଳବଣର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକତା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ତେବେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଚୀର ବା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇରହିବ । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ହେନ୍ତାଳବଣ ଅଛି ତେଣୁ ଯେତେ ବାତ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ । ହେନ୍ତାଳବଣ ପାଖରେ ଯଦି ଉପକୂଳ କେନାଲ କରାଯାଇ କ୍ଷାର ଓ ମଧୁର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଅଧିକ ହେନ୍ତାଳବଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିପାରିବ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେନ୍ତାଳବଣ ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟାପକତା ଦରକାର କାରଣ କେବଳ ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ ଯଦି ସୁନାମୀ ବି ଆସେ ତେବେ ଏହି ହେନ୍ତାଳ ଗଛର ଚେର ଆଉ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ।’
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୭୪୪.୩୭ କି.ମି ଲୁଣା ତଟବନ୍ଧ ଅଛି । ଏହି ବନ୍ଧ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ୪୫୫ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀ ଜଳ ପଶିଆସୁଛି । ଏଥିସହିତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଭୟ ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ମୋଟ ୬୪ଟି ଗ୍ରାମକୁ ସୁନାମୀ ପ୍ରବଣ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ରିପୋର୍ଟ, କଣ ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ?
କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବା ଓ ଏହାସହିତ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୯୮୬ରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ୧୯୯୧,୨୦୧୧ ଓ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଉପକୂଳ ପରିଚାଳନା ଜୋନ (ସିଆରଜେଡ) ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇଛି । ଏହାସତ୍ତ୍ବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ତଟାଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ୨୦୧୯-୨୦ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସିଏଜି (କମ୍ପଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଜୟ କୁମାର ଝାଙ୍କ ୨୦୧୫ରୁ ୨୦୨୦ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ନଥିବା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ବେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳୁ ନଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ।
ଲୋକସଭାରେ ଉଠିଥିଲା ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ଗତବର୍ଷ (2024) ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା । ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଥିଲେ, ୨୦୨୦-୨୧ ଠାରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ..
- ଭିତରକନିକାରେ ଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ୫୧୨.୧୩ କୋଟି
- ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ୪୮୭.୮୭ କୋଟି
- ECRICC ଯୋଜନାରେ ୧୬୪୩.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା
- ‘ମିଷ୍ଟି’ ଯୋଜନାରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୭୦.୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା
ଏମାନେ ମ୍ୟାନଗ୍ରୁଭ ମିତ୍ର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ବାତ୍ୟା ଭୟ ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଚାଷ ଜମି ଲୀନ ହେବା ଡର । ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବନବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରାୟ ୩୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ୪୫ ଏକର ଜମିକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାନ କରି ସେଠାରେ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ‘ମ୍ୟାନଗ୍ରୁଭ ମିତ୍ର’ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ସର୍ବାଧିକ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ?
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସୁନ୍ଦରବନରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ।
ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଗତବର୍ଷ ଦାନା ବାତ୍ୟାକୁ ଆଜି ଏକବର୍ଷ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମୋନ୍ଥା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର. ଆୟାର କୁହନ୍ତି, ‘ଗତ ଦାନା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆମକୁ ହେନ୍ତାଳବଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଭାବେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି । ସେଥିପାଇଁ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେନ୍ତାଳବଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରି ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।’
