ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆସନ୍ତା 30ରୁ ଖୋଲିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି, DLPC ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତି
ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 28ରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲା । ଏଥର ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବ l ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : November 22, 2026 at 5:39 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତା 30 ନଭେମ୍ବରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି l ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବଲପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ l ଏନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା DLPC ବୈଠକ । ବୈଠକରେ 30 ନଭେମ୍ବରରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି l ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଚଳିତ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 28ରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲା । ଏଥର ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 72 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି l ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ ହୋଇ ସାରିଛି l ଏଥର 126 ଟି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଯାଇଛି l ଏଥର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 48 ଜଣ ମିଲର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି l ଚାଷୀ ଓ ମିଲର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି l
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନର MSP ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2441 ଟଙ୍କା ରହିଛି l ଇନପୁଟ ସହାୟତା ମିଶିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଚାଷୀ ଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟୋକନା କିମ୍ବା ଟାର୍ଗେଟର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯେପରି ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି l ତେବେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ SHG ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦ ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ । Operational Guideline ଆସିବା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ l
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲର ମଧ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ l ତେବେ ଚଳିତ DLPC ବୈଠକରେ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ସେମାନେ ଆମର presentation ଦେଖି ମତ ରଖିଛନ୍ତି l ଗତ ବର୍ଷ 33 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଧାନ କିଣିବାର ଲଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ପରିମାଣର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।'
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ର DLPC ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ ବୈଠକ କୁ ଅଧାରୁ ଛାଡି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ l ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି କୁମୁଦିନୀ ନାଏକ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ l ବୈଠକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଆଲୋଚନାର ବିବରଣୀ ନପଠାଇବା ଏବଂ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାରେ ଏସଏଚଜିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ନେତା ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ l
ବୈଠକ ବର୍ଜନ କରିବା ପରେ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ବୈଠକର ବିବରଣୀ (ମିନିଟ୍ସ) ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଲିସିକୁ ଏଠାରେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଚାଷୀରେ DLPC ବୈଠକ କରିବା ଅର୍ଥହୀନ ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପୁଣି ବୈଠକ ଡକାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି କୁମୁଦିନି ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ' ବୈଠକରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଦୁଃଖଦାୟକ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଓ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଗଢ଼ିବାର କଥା କହୁଥିବା ସରକାର ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାରୁ ଏସଏଚଜିମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଦ ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରମାଣ ଓ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି କୁମୁଦିନି ନାଏକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ସରକାର ସେଠାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା l'
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ପାରିବ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ମିଟିଂର ଲକ୍ଷ୍ୟ l ତେବେ ଏଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ l କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ Walk out କରିକି ପଳେଇଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଉଛି ଧାନ, ତାତିଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, ଧାନବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ; ରଣମାଲ୍ ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ