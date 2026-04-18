ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ବୈଠକରେ ମାନସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇଲା ଚର୍ଚ୍ଚା; ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି କି ବିଜେଡି ?

ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ବୈଠକରେ ମାନସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇଲା ଚର୍ଚ୍ଚା; ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି କି ବିଜେଡି ?
ସଂସଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 18, 2026 at 8:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ? ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପରେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସମିକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଆଲୋଚନାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଡଗେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗତି ଦେଇଛି । ସଂସଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ସଂସଦରେ ୧୩୧ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଆଲୋଚନାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଡଗେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ମିଳିତ ବୈଠକ ।
ସଂସଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଫୋଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜନ୍ମ ନେଇଛି । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସହ ବିଜେଡିର ଅଘୋଷିତ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଜେଡି ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠି ମେଣ୍ଟ କଥା କିଛି ନାହିଁ । ସମ୍ଭିଧାନର କଥା ଅଛି । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ରହିଛି । ସରକାର ଆଣିଥିବା ବିଲ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବ ନା ନାହିଁ । ଜାତୀୟ ଦଳ ହିସାବରେ 20 ସାଂସଦ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅବହେଳିତ ହେଉଛି । ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ? ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରି ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଛି । ଆଜିଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ । ମୁଦ୍ଦା ଭିର୍ତ୍ତିକ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି । ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ କ'ଣ ହେବ ? ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସିବ ବିଜେଡି ସ୍ୱାଗତ କରିବ ।
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିର ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସହ ଅଘୋଷିତ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି । ଆଗରୁ ବିଜେଡି ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଜେପିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା । ହେଲେ କ୍ଷତି ତାଙ୍କର ହେଲା । ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ । ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ । କହିବୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଆଉ ବିଜେଡି କଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜନ ଓ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଚେହେରା ଉଜାଗର ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର