ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ସସ୍ମିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ନୂଆ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା

ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ ଉପନେତା ସହିତ ଚିଫ୍ ହ୍ୱିପ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

Manas Mangaraj appointed as parliamentary party leader
ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଦାୟିତ୍ୱ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 13, 2026 at 1:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BJD RAJYA SABHA LEADERSHIP ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ,ଏହା ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇଛି । ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।

ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ:

ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ ଉପନେତା ସହ ଚିଫ୍ ହ୍ୱିପ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ହଟିଯାଇଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ।

ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଦଳର ମତ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପଦତ୍ୟାଗ ପରେ ଦଳ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ଆଣି ସଂସଦୀୟ କୌଶଳକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେଡି ।

ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଧିକାରିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦଳର ଭୂମିକାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି (ସାଂସଦ) ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ ନାହାନ୍ତି । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ରାଜ୍ୟର 21 ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 20ଟିରେ ଜିତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ (କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି) ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.