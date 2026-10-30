ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିର ପରିଚାଳନା ଓ ଡିଏପି ସାରର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ICAR-CRRI ଓ JSW JFE Steel ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା
ICAR-CRRI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଅଭିନବ ଉତ୍ପାଦ ‘EcoLime⁺’ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିର ଉନ୍ନତି ଓ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏହି ସହଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 30, 2026 at 10:32 PM IST
ICAR-CRRI & JSW JFE Steel MoU, କଟକ: ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଉପ-ଉତ୍ପାଦ (ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ଲାଗ୍)ର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଅଧୀନସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ (ICAR-CRRI), କଟକ ଏବଂ JSW JFE Steel Limited ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ICAR-CRRI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଅଭିନବ ଉତ୍ପାଦ ‘EcoLime⁺’ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିର ଉନ୍ନତି ଓ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏହି ସହଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସୁବିନିଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷିର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ।
ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ICAR-CRRIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଜି.ଏ.କେ କୁମାର ଏବଂ JSW JFE Steel Limitedର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉମେଶ ରାୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ICAR-CRRIର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ପ୍ରତାପ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏଥିସହ JSW JFE Steel Limitedର COO ପ୍ରକାଶ ସାପ୍ପା, ଉପସଭାପତି ତଥା ଜୋନାଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ପଟୱାରୀ, ପରିବେଶ ବିଭାଗର DGM ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୋନାଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
‘EcoLime⁺’ ହେଉଛି ICAR-CRRI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ । ଏହା ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ଲାଗ୍ ଓ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ପରି ଶିଳ୍ପ ଉପ-ଉତ୍ପାଦ ସହିତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଫସଫରସ୍, ସିଲିକନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ଜିଙ୍କ୍ ପରି ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଉପକାରୀ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହି ଉତ୍ପାଦ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି, ଫସଲର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାରର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ଉତ୍ପାଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ ଫସଫରସ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ଉପଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଡିଏପି (DAP) ସାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ICAR-CRRIର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ‘EcoLime⁺’ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବକ ଡ. ପ୍ରତାପ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ସହଯୋଗ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ, ସମ୍ବଳର ସୁଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଆଧାରିତ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ICAR-CRRIର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏଥିସହ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ କୃଷିରେ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷିର ପ୍ରସାରରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଜାପାନରେ ମିଳୁଛି ଚାକିରି: ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଡ଼ବିଲ-ପାଣିକୋଇଲି ରାଜପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ IEMS ସିଷ୍ଟମ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଟିବ ଫାଇନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ