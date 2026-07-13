ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଟ୍ରକ: ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ମୃତ, ମାଆ-ପୁଅ ଗୁରୁତର
ନବରଙ୍ଗପୁର 40 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ-ତପନ ବିଷୋୟୀ
Published : July 13, 2026 at 9:33 AM IST
NABARANGPUR ACCIDENT , ନବରଙ୍ଗପୁର: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେ ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ, ମାଆ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଦେଓଭାରଣ୍ଡି ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବାପା, ମାଆ ଏବଂ ତିନି ପିଲା ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ୪୦ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉ ଥିବା ବେଳେ, ରାଇଘରରୁ କୁନ୍ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଟ୍ରକ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଥାନାରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ବାଇକକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଟ୍ରକ:
ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହାରାଇଥିବା ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବାବୁଲାଲ ଗୋଣ୍ଡ (35), ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ (7) ଓ ପୁଅ ତୁଷାର (3) । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ 10 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହାଟଭରଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଉମରକୋଟ ସବଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଇଘରରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଏକ ବାଇକରେ ଯାଉଥିଲେ । ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଇଘରରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ, ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ, କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ( ରବିବାର ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ) ସଂଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । CG 04MY1502 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟ୍ରକ ରାଇଘରରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାବେଳେ, ଦେଓଭାରଣ୍ଡି ନିକଟରେ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ର ଡ୍ରାଇଭର ଥାନାରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସାରି ଗାଡ଼ିରେ ଫେରୁଥିଲେ 19 ଯାତ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବରରେ ଟ୍ରକ ସହ ଧକ୍କାରେ 12 ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରକ ଫେରାର୍, ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପା-ପୁଅ, ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ମା'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନବରଙ୍ଗପୁର