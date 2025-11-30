ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦୦୦୦ ଜରିମାନା
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏକ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ୪ ବର୍ଷ ପରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ । ଆଜୀବନ କାରଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।
ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼ ହକ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ଏକ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଚାରପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ବିଚାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଆସାମୀକୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ତେବେ ଆସାମୀ ଜଣକ ହେଲେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଉମେଶ୍ୱର ସିଂ (୨୫) । ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆସାମୀକୁ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୧୬ ତାରିଖରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଉକ୍ତ ସମୟରେ ନାବାଳିକାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଆସାମୀ ଜଣକ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ନାବାଳିକାକୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ କାହାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଘଟଣା ବାବଦରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୪୫/୧୭-୦୨-୨୦୨୧ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ବାରିପଦା ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଓ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼ ହକ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣୀ କରିଛନ୍ତି । ଆସାମୀ ଉମେଶ୍ୱରକୁ ଆଜୀବନ କାରଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ