କ୍ଲଚ ତାରରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସେସନ ଜଜ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : April 16, 2026 at 9:47 AM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ବିବାହର ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପରେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇ ଶେଷରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସେସନ ଜଜ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଧାରା ୩୦୨ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଜାଡ଼ିୱାଡା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ତଥା ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଛମରାରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରେଗାଟି ଧନୁଞ୍ଜୟ ଓରଫ ରକୋଟି ଧନୁଞ୍ଜୟ (୩୮ବର୍ଷ)ଙ୍କ ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ହେଲେ ଆହୁରି ଛଅ ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଘରୋଇ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଧାରା ୪୯୮(କ)ରେ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୩ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଆହୁରି ତିନି ମାସ ସଶ୍ରମ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନିଜ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦବ୍ୟତୀତ ଯୌତୁକ ଦାବିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ୪ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୨ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତଥା ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଆହୁରି ଦୁଇ ମାସ ସଶ୍ରମ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନିଜର ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ସରୋଜ କୁମାର ରଥ ଏହି ମାମଲାର ସଫଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାର ଖବର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟାଡ଼ର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
2019ରେ ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୧୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ମୃତକ ରେଗାଟି ପେଣ୍ଟମ୍ମା (୨୦ବର୍ଷ)ଙ୍କ ସହ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଜାଡ଼ିୱାଡା ଗ୍ରାମରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଭଲରେ ରହିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପଲାସାରେ ଗ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଛମରା ଗ୍ରାମରେ ଭଡାଘର ନେଇ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ଖୋଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଆସୁଥିଲେ।
ଘଟଣା ଦିନ ସକାଳେ ପୀଡିତା ଜଣଙ୍କ ବେକରେ ଓଢଣୀ ଗୁଡେଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କେ. ରାମାରାଓଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ନଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ । ମାମଲା ନମ୍ବର ୯୭ ରେ କେସ୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ତତ୍କାଳୀନ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁକେଶ କୁମାର ବେହେରା ଓ ମୁକେଶ କୁମାର ଲାକ୍ରା ଉକ୍ତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କେବଳ କ୍ଳଚ ତାରରେ ବେକକୁ ଚିପି ଦେବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ୧୩ ଜଣ ବଳିଷ୍ଠ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ତଥା ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରି ଶେଷରେ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି