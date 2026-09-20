ପତ୍ନୀକୁ ପିଟି ପଟି ହତ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ! ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଖୁଆପାଳ ୩-ନମ୍ବର କଲୋନୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ହତ୍ୟା ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : September 20, 2026 at 6:30 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପତ୍ନୀକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟି ପଟି ହତ୍ୟା ! ଆଉ ତା' ପରେ ସ୍ବାମୀ ଘର ପାଖ ଗଛରେ ରସି ଲଗାଇ କରିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଖୁଆପାଳ ୩-ନମ୍ବର କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଗତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସଠିକ କାରଣ କ'ଣ ଓ ପାରିବାରିକ କଳହ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ସଠିକ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ଫରେନସିକ୍ ଟିମ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ ।
ତେବେ ବାପା କିପରି ମା' କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣାକୁ ବୟାନ କରୁଛି ୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ।ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମୃତକ ଦଦରା ଘାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଖୁଆପାଳ ପଂଚାୟତର ୩-ନମ୍ବର କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ରତ୍ନାକର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ୩୦ବର୍ଷୀୟା ରଶ୍ମିତା ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତାଙ୍କର ୧୦ବର୍ଷ, ୭ବର୍ଷ ଓ ୩ବର୍ଷର ତିନୋଟି ଝିଅ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଅର୍ଥାତ ମୃତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷ ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ରାନୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ଗତ ରାତିରେ ତାର ବାପା ରତ୍ନାକର ତାର ମା' ରଶ୍ମିତାକୁ ଅତି ନିର୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲା । ପରେ ୩ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବପା ରତ୍ନାକର ଘର ପାଖ ଗଛରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି । ତେବେ କାହିଁକି ପତି ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଓ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ । ଏ ଖବର ପାଇ ମୃତ ରତ୍ନାକରର ଭଉଣୀ ଯମୁନା ନାୟକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣି ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
କାମାକ୍ଷାନଗର, ଏସଡ଼ିପିଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ କାରଣ ଜଣା ପଡିନାହିଁ l ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଠିକ ଭାବରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହି ପରୁ ନାହଁନ୍ତି l ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଡବଲ ମର୍ଡର ! ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ସ୍ବାମୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ