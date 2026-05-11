ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଚୋରା ପଥର ଚାଲାଣ ଟ୍ରକକୁ ରୋକିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଲେ ମାଫିଆ
ଏକ ଟ୍ରକ ପଥର ବୋଝେଇ କରି ଯାଉଥିବାବଳେ ଅଜିତ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କଦଳୀବନ୍ଧଠାରେ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ପିସିଆର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ଆସି ନଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : May 11, 2026 at 3:31 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ଚୋରା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗଡ଼ିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ । ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ରବିବାର ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଯୁବକଙ୍କ ହାତହାଣି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା କଦଳୀବନ୍ଧଠାରେ ଘଟିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ଅଜିତ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ଗାଁ ଖେଳପଡିଆ ସାହିରେ ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ଟ୍ରକ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଝେଇ କରି ଯାଉଥିବାବଳେ ଅଜିତ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ କଦଳୀବନ୍ଧଠାରେ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ପିସିଆର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ଆସି ନଥିଲା ।
ଅଜିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ସେମାନେ ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡିକୁ ଅଟକ ରଖି ଓଡଗାଁ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏଏସଆଇଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ସେ ଏଏସଆଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନ ଥିଲେ' ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ।
ସନ୍ତୋଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 4ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅଜିତର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା । ପରେ ଗୋଟେ କାରରେ 6 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ପହଂଚିଥିଲେ । ସେମାନେ କାରରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର କାଢ଼ିବା ବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଅଜିତ ଯାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଦୁବୃର୍ତ୍ତମାନେ ଅଜିତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁଇ ହାତକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ l ପେଟ ଏବଂ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ l ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକାଧିକ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଜିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା l
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଜିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ଗାଁ-ନୟାଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଶତାଧିକ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଓଡ଼ଗାଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ।
ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁବାସ ପଣ୍ଡା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚିଥିଲେ । ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 7ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା ।
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ l କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ କହିଥିଲେ, 'ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏସପିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଏଏସଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ପଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି' ବୋଲି କହିଥିଲେ l ଏଥିସହ ଖିବ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
