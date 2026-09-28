ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା, ମୃତଦେହ ଜାଳିଦେଲେ
ମୋହନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣିଗାରେଡି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଗାଁଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 28, 2026 at 11:46 AM IST
ଗଜପତି: ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହ ଜାଳି ଦେଲେ ଗାଁଲୋକେ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏପରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ମେରାମା ଗାଁରେ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ସେହି ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଳିକ (50 ବର୍ଷ) । ଖବର ପାଇ ମୋହନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ।
ଗୁଣିଗାରେଡି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଗାଁଲୋକେ:
ମୃତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରୋଇ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ l ତେବେ ଗାଁର କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣି କରି ମାରି ଦେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ l ଗତ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଣି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘରୁ ଗାଁର ଏକ କାମ ପାଇଁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡି ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କମଳାବତି ମଳିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କମଳାବତି ମଳିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ କିଛି ଗାଁଲୋକେ ଆସି ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ଗାମୁଛାକୁ ଭିଡି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି । ଗୁଣିଗାରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ । ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ ।’
‘ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜାଳିଦେଲେ’
ମୃତକଙ୍କ ଝିଅ ମୋଇନା ମଳିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାହାଡରେ ରହୁଥିଲୁ । ଆମେ 7 ଭାଇଭଉଣୀ । ବାପା ଗୁଣିଗାରେଡି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁଲୋକେ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୃତଦେହଟି ଜଳୁଥିଲା ।’
ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ମୋହନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି