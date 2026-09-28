ETV Bharat / state

ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା, ମୃତଦେହ ଜାଳିଦେଲେ

ମୋହନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣିଗାରେଡି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଗାଁଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

MURDER BLACK MAGIC
ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 11:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହ ଜାଳି ଦେଲେ ଗାଁଲୋକେ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏପରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ମେରାମା ଗାଁରେ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ସେହି ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଳିକ (50 ବର୍ଷ) । ଖବର ପାଇ ମୋହନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ।

ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ଜାଳିଦେଲେ (ETV Bharat Odisha)

ଗୁଣିଗାରେଡି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଗାଁଲୋକେ:

ମୃତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରୋଇ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ l ତେବେ ଗାଁର କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣି କରି ମାରି ଦେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ l ଗତ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଣି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘରୁ ଗାଁର ଏକ କାମ ପାଇଁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡି ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କମଳାବତି ମଳିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

MURDER BLACK MAGIC
ହତ୍ୟା ପରେ ଜାଳିଦେଲେ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କମଳାବତି ମଳିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ କିଛି ଗାଁଲୋକେ ଆସି ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ଗାମୁଛାକୁ ଭିଡି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି । ଗୁଣିଗାରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ । ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ ।’

MURDER BLACK MAGIC
ମୃତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ (ETV Bharat Odisha)

‘ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜାଳିଦେଲେ’

ମୃତକଙ୍କ ଝିଅ ମୋଇନା ମଳିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାହାଡରେ ରହୁଥିଲୁ । ଆମେ 7 ଭାଇଭଉଣୀ । ବାପା ଗୁଣିଗାରେଡି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁଲୋକେ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୃତଦେହଟି ଜଳୁଥିଲା ।’

MURDER BLACK MAGIC
ଗାଁରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)


ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ମୋହନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଣିଗାରେଡି: 2022ରେ ଅଧିକ ମାମଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

GAJAPATI MOHAN MURDER
MAN MURDER BLACK MAGIC
ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା
ଗଜପତି ମୋହନା ଗୁଣିଗାରେଡି
MURDER BLACK MAGIC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.